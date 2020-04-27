Dr. Mehmet Çilingiroğlu aşı için eylül ayını işaret etti

ABD'de yaşayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs (Coivd-19) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Salgında merkez üssü haline gelen ABD'deki son gelişmelere değinen Çilingiroğlu, ABD'de tedbirlerin gevşetilmesinin ardından corona virüste vaka sayısının artacağına dikkat çekti. Çilingiroğlu, Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego şehrinde, durumun vahim olduğunu ve toplam vaka sayısının 1 milyon ölüm sayısının ise 54 bin olduğunu belirtti.

Trump hakkında açıklamaları

Dr. Çilingiroğlu, “ABD Başkanı Donald Trump dezenfektan içilmesi, vücuda enfektan verilmesi, akciğerlerin dezenfektanlarla yıkanması ve ultraviolet ışıklarının verilmesi gibi saçma sapan şeyler. Bu nedenler bilim insanları Amerika Birleşik Devletleri’nde ayaklandılar. Kendisinin artık bu konularda konuşmamasını, bilim insanlarına bırakmasını öneriyorlar” dedi.

'Corona virüs salgını ne zaman bitece, hayat normale ne zaman dönecek?' sorusuna yanıt veren Dr. Çilingiroğlu, "Normale dönüş için aşı şart. Aşı sağlık çalışanları için Eylül ayında ancak normal toplum popülasyonu için ise 2021’in ilkbaharında" dedi. Çilingiroğlu, "Normal popülasyon zamanına kadar yani 2021'in ilk baharına kadar maske takılmalı. Sosyal mesafeyi korumak zorundayız” diye konuştu

Corona virüsün dünyanın bazı noktalarında henüz görülmediğini söyleyen Dr. Mehmet Çilingiroğlu, “İstatistiği yok, şöyle söyleyeyim. Eğer 3 milyon kişiden 250 bini yaklaşık ölürse 3 milyardan yaklaşık 2.5 milyonu ölür, 8 milyardan da yaklaşık 5 milyonu riskte. Henüz Afrika ve bazı yerlerde virüs henüz patlamış değil. O nedenle kısacası hepimiz birbirimize yardım etmeliyiz. Global olarak bu virüs dünyayı pençesi içerisine almış durumda. Global olarak düşünmeliyiz. Yoksa sadece Türkiye olarak sınırlarımızı izole edip yaşamamız mümkün değil bildiğiniz üzere” ifadelerini kullandı.

DHA





İlgili Haberler Kabine toplantısı başladı, Erdoğan açıklama yapacak



