Dr. Mehmet Öz: 16 saat aç kalmak önemli

İyi bir kardiyalog olmanın ötesinde dünyanın sağlık gündemine yön veriyor. Her ülkede ‘pop star’ muamelesi görüyor. Şimdi 2500’e yakın yıldızın isminin bulunduğu, Hollywood Bulvarı’ndaki ‘Şöhret Yolu’na (Hollywood Walk of Fame) ismini yazdıran ilk Türk unvanına da sahip. Dr. Mehmet Öz, “Şöhret Yolu’nda bir yıldız sahibi olmayı hiç hayal etmedim. Çocukluk hedefim dünyadaki en iyi kalp cerrahı olmaktı.” dedi.

İşte Hürriyet'te yayınlanan röportaj:

Ekranda 11 yılını dolduran ‘The Dr. Oz Show’, 100’den fazla ülkede yayımlanıyor. Onun ağzından çıkan tek bir cümle dünyada gündem oluyor. 10 yıldır yazılarıyla da Hürriyet Pazar okurlarıyla buluşuyor. Dr. Mehmet Öz şimdi Hollywood Bulvarı ile Vine Street arasında uzanan, Michael Jackson’dan Muhammed Ali’ye ünlü kişilerin yıldızlarının bulunduğu ‘Şöhret Yolu’na adını yazdırıyor. “Bu, işine odaklanan ve doğru yapan herkesin bir yıldız kazanabileceğini gösteriyor” diyor. Onunla şöhretli bir doktor olmayı, bunun artılarını eksilerini konuştuk. Corona virüsten karantinada aldığımız kilolardan kurtulma yollarına geniş bir sohbete daldık.

Şöhret Yolu’nda bir televizyon yıldızı olarak yer alacaksınız. Birini tercih edecek olsanız televizyon yıldızı olmayı mı yoksa doktorluğu mu seçerdiniz?

Tabii, doktor olmayı seçerim. Tıp benim hayattaki en büyük tutkum. İnsanlara ancak doktor olarak yardım edebiliyorsunuz ve bu anlatılamaz bir duygu. Bu duyguyu kısmen şovumda da hissediyorum ama asla hastanede olduğum zamanki gibi hissetmiyorum.

Bir doktorun bu kadar şöhretli olması ne kadar doğru?

Aslında daha fazla ünlü biliminsanına ihtiyacımız var.

Gençler örnek almalı

Neden?

Böylece daha fazla genç bu başarı hikâyelerini öğrenip kendisine örnek alabilecek. Nasıl ki ünlü sporcular gelecek nesiller için rol modeli oluyor, aynısı doktorlar için de geçerli.

Bu ün, tıp dünyasının idealist doktorlarından tepki çekiyor mu?

Önemli bir şey yapıyorsanız insanlar sizi her zaman eleştirecekler çünkü etkinizi önemsiyorlar. Onların bakış açılarına saygı duyuyorum. Paylaştığım her bilginin arkasındaki bilimsel gerçekleri araştırıyorum, geniş bir medikal ekibim var. Her zaman yaptığım işe odaklanıyorum.

Özel hayatım kalmadı

Sadece sizinle tanışmak için muayeneye gelenler oluyor mu?

Evet, tıbbi muayeneleri bittikten sonra onlarla birlikte fotoğraf çektirdiklerim oluyor.

Şöhretli bir doktorun hayatını nasıl anlatırsınız?

Dışarı çıkmak biraz zorlaştı. Aslında anlaşılır bir şey. İnsanlar fotoğraf veya tavsiye istiyor. Ya da ne yediğimi veya nereye gittiğimi merak ediyorlar. Çok fazla özel hayatım kalmadı. Ancak şovumdaki izleyici kitlesi ve desteği karşısında küçük bir bedel.

O halde ben de sorayım, bir gününüz nasıl geçiyor?

Sabah 6.00 da kalkıp bir saat egzersiz yapıyorum. Ardından hastaneye gittiğim günlerde cerrahi asistanlarla hastaları ziyaret ediyorum. Diğer günlerde şov çekimi ve provaları olur. Çok erken kalktığım için kahvaltıyı kalkar kalkmaz değil acıktığım zaman yani 9.00-10.00 civarında yapıyorum. Sonra şov için bir bölüm çekip hastanedeysem hasta bakıyorum. Ardından öğle yemeği ve 15 dakikalık şekerleme. Sonra ikinci prova ve bant çekimi. Sonra ertesi güne hazırlanıyorum. Akşam 18.00 gibi veya daha erken bir saatte hafif bir akşam yemeği. 22.00 gibi de genelde yatıyorum.

Dünyaca ünlü birçok arkadaşınız var. Telefonunuzdaki en ünlü isim kim?

Telefonumda birçok ünlü kişi var ama benim için en değerli numara eşiminki. Ünlü olsun ya da olmasın her arkadaşım 7/24 beni arayabilir ve bana ulaşabilir.

Vücudum yaşlanıyor olsa bile düşüncelerim ve hislerim hâlâ genç, hâlâ seksi

Bu kadar ünlü bir doktor olmak kadınlara seksi geliyor mu?

Açıkçası işim o kadar yoğun ki kafamı kaldırıp bakamıyorum bile. Arkadaşlarım da ‘fazla evli’ olduğumu söylüyor.

Eşiniz Lisa’yla kıskançlıklar yaşadığınız oluyor mu?

Lisa telefonumu ve e-postalarımı her zaman kontrol ediyor ama 35 yıl sonra güvenini kazandım artık.

Siz kendinizi seksi bulur musunuz?

Vücudum yaşlanıyor olsa bile düşüncelerim ve hislerim hâlâ genç, hâlâ seksi. Bence önemli olan da bu, kendimizi nasıl hissettiğimiz.

Ünlü erkeklerin en büyük derdi sosyal medyada uğradıkları tacizler, ahlaksız teklifler. Siz de uçlarda mesajlar alıyor musunuz?

Bu tarz mesajlar her zaman sosyal medyanın bir parçası ancak binlerce olumlu mesaj arasında kaybolup gidiyorlar.

‘Bol bol seks yapın’ önerisine kendi de uydu: Başka türlü karantina çekilmez olurdu

Karantinada kalanlara “Bol bol seks yapın” demişsiniz. Neden?

Seks, karantinanın en büyük riski olan stresi ve yalnızlığı azaltır. Tabii ki sadece sevdiğiniz ve birlikte yaşadığınız kişiyle olmalı. Böylelikle enfeksiyon riskiniz de çok düşüktür. Karantinanın sebep olduğu gerilimi azaltacaktır.

Bu önerinizi kendiniz uyguladınız mı?

Kesinlikle evet. Başka türlü karantina günleri çekilmez olurdu (gülüyor).

2021’in ilk aylarında etkili bir aşı uygulaması başlayabilir

Bunun nüfus patlaması gibi bir geri dönüşü olmaz mı?

Doğum oranlarında karantina bebekleriyle bir dalgalanma olacak.

Corona virüsle mücadelede etkili ilacın bulunduğuna dair bir açıklamanız oldu. Herkes merak ediyor. Nedir, anlatabilir misiniz?

Oxford Üniversitesi uzmanlarının koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu söylediği Deksametazon isimli ilaçla ilgili DSÖ’de (Dünya Sağlık Örgütü) açıklama yaptı. Bu tedavi, özellikle oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltıyor. Oxford Üniversitesi verilerine göre, ilaçla solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riski oranı yüzde 40’tan yüzde 28’e; oksijene ihtiyaç duyan hastalardaysa yüzde 25’ten yüzde 20’ye indi.

Sizce çözüme, bu hastalıktan kurtulmaya ne kadar yaklaştık?

Dünyada hastaneler ve doktorlar COVID-19 tedavisinde tecrübe sahibi oldu. Birçok ülkede aşı çalışmaları devam ediyor. 2021’in ilk aylarında etkili bir aşı uygulanmaya başlayabilir. Aşı bulunana kadar nüfusta yavaşça yayılmaya devam edecek. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edersek, maske takarsak ve kişisel hijyene özen gösterirsek virüsün çok fazla insanı etkilemesinin önüne geçebiliriz.

16 saat açlık önemli

Karantina yüzünden çok kilo aldık. Bu yaza özel yeni bir trend var mı?

Ne zaman yediğimiz, ne yediğimiz kadar önemli. Bu sene ‘System 20’ diye yeni bir plana başladık. Tüm bilgileri ‘Dr. Öz ve Ekibi’ YouTube kanalımızda Türkçe paylaşıyorum.

Nedir bu ‘System 20’?

Aralıklı oruç sistemini uyguladığımız bir plan. 11.00-19.00 arası yemek yiyin. En ağır öğününüz öğle yemeği olsun. Hızlıca kilo vermeyi söyleyen bütün o diyetleri unutun, bunun yerine sağlığınızı kendi elinize alın. ‘System 20’ aslında kilo kaybından ziyade bir yaşam tarzı değişikliği. Buradaki amaç günde yalnızca sekiz saat yemek ve kalan sürede herhangi bir şey yememek. 16 saat açlık önemli.

Neden?

Geç saatte yiyip yattığınız zaman bağırsaklarınız uyumuyor ve hormon dengesizliği oluşuyor. Sabahları açlık hissediyorsanız muhtemelen akşam geç saatte yediğiniz yemekler yüzündendir. Gece geç yenen sağlıksız, yüksek karbonhidratlı besinler vücudun insülin direncini düşürüyor ve ertesi sabah aç uyanıyorsunuz.

Bu yöntemle ilgili basit ipuçları var mı?

Her gün aynı saatte yatıp kalkın. Alarm kurun. Ve yatmadan en az üç saat önce hiçbir şey yemeyin. Güne iki dakika esneme hareketleri veya meditasyonla başlayın. Günde bir dakika plank hareketi yapın. Daha kısa sürede de başlayabilirsiniz ama yavaş yavaş arttırın. Hedefiniz her gün bir dakika plank olmalı. Günaşırı yarım saat spor yapın. Her gün 11.00-19.00 arasında yemek yiyin. Yani kahvaltıyı geç yapın! Her öğüne fasulye, nohut, kinoa, badem gibi bir bitkisel protein ekleyin ve yemeğinizin yarısı bu olsun. İlave şeker kullanmayın.

Türkçe paylaşım yapacağım bir mecram olsun istedim

Sosyal medyada çok Türk takipçim var, o yüzden Türkçe paylaşım yapacağım bir mecram olsun istedim. Türkiye’de bir ekip kurduk. İnsanların yaşamlarını iyileştirmek için sağlık bilgilerini ‘Dr. Oz ve Ekibi’ YouTube kanalından paylaşıyoruz. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için onları motive edecek doğru ve güvenilir bilgilere ulaştıklarından emin olmak istiyoruz. Önerilerimiz daha sağlıklı yaşlanmalarına yardımcı olacak. Salgın döneminde de koronavirüsle ilgili tüm gelişmeleri ve bilgileri de Dr. Halit Yerebakan’la birlikte düzenli olarak kanalımızdan paylaşıyoruz.

Şöhret Yolu’nda bir yıldız sahibi olmayı hiç hayal etmedim

Türkiye’de yaşayan ünlü bir doktor olsanız da Şöhret Yolu’na isminizi yazdırabilir miydiniz?

ABD’de bir doktor olmak bana yeni teknolojileri bulmam ve tıp alanında gelişme sağlayabilmem için daha fazla fırsat verdi. Columbia Üniversitesi’nde çalışmak, bana yeni buluşlar icat etmem için finansal kaynak ve başarılı bilim insanlarının olduğu bir ekip sağladı. Böylelikle ameliyat olmadan kalp kapakçıklarını düzelten yeni cihazları geliştirebildik. ‘MitraKlip’i (göğsü açmadan mitral kapak tamiri) icat ettim. Ve kalp yetmezliği olan hastaları kurtarmak için ‘TAVI’ın (ameliyatsız kalp kapağı değişimi) çalışmalarının başlatılmasına yardımcı oldum.

Yıldız için siz mi başvuruda bulundunuz?

Sony Corporation, ‘The Dr. Oz Show’u tüm dünyaya dağıtıyor ve ödülü hak ettiğime inandıkları için başvuruda bulundular.

O kaldırımda yer almak gibi bir hayaliniz var mıydı?

Şöhret Yolu’nda bir yıldız sahibi olmayı hiç hayal etmedim. Çocukluk hedefim dünyadaki en iyi kalp cerrahı olmaktı. Zamanla en iyi kalp cerrahlığının aslında hastaların bu ameliyatlara ihtiyaç duymamalarını sağlamak olduğunu fark ettim.

Kırılma noktası neresi?

Eşim Lisa beni, önemli bilgileri geniş kitlelere nasıl ileteceğimi öğreten Oprah Winfrey ile buluşturdu. Oprah’nın en önemli tavsiyesi şuydu: “İnsanlar bildikleriyle değil, hissettikleriyle değişirler. O yüzden sadece bilgiye değil, duygulara da odaklan.”

Karımı daha çok dinlemeye başladım

Binlerce doktor varken sizi bu kadar ünlü yapan neydi?

15 yıl önce büyük bir şans yakaladım ve Columbia Üniversitesi’nin sınırları dışına çıkarak konuşmaya karar verdim. Bazıları karmaşık sağlık sorunlarını kamuoyuna açıklamaya çalıştığım için tepkiliydi ancak zaman içinde insanlar daha bilinçli hale geldi. Böylelikle şimdi çok daha fazla doktoru medyada görebiliyorsunuz. Aslında bu ince bir çizgi. Bu yolda yürürken insanları eğlendirerek eğitmeyi öğrendim. İzleyici de daha fazla bilgiden bunalmadı ve öğrenmeye devam etti.

Bu kadar tanınmak hedeflediğiniz bir şey miydi?

Hayır, bu tanınırlık hedeflerim arasında yoktu. Ancak bu ödül ve önemiyle gurur duyuyorum. Umarım daha birçok Türk, bu ödüle sahip olur.

40 yaştan sonra gelen ün size ne öğretti?

Lisa, Oprah aradığında ne yapması gerektiğini ve o telefona nasıl cevap vermesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Beni çok doğru yönlendirdi. O yüzden karımı daha çok dinlemeye başladım (gülüyor). Benim hedefim, bir kalp cerrahı olarak 10 bin hayat, belki de biraz daha fazlasını değiştirmekti. Şimdiyse 10 milyonlarca kişinin hayatını değiştirebilirim diye düşünüyorum. Yani hedefim büyüdü.

Oprah bana dünyaya nasıl koçluk yapacağımı öğretti

Şöhret Yolu’na ismimin yazılacak olması doğru ekibe sahip olmanın önemini vurguluyor. 35 yıl önce eşim Lisa’yla evlenmek hayatımın en akıllıca kararıydı. Cerrah olarak akıl hocalarım Columbia Üniversitesi’ndeki profesörler bana tıbbı ve ameliyat sırasında sakin kalmayı öğrettiler. Oprah mükemmel bir ekip arkadaşı ve bana dünyaya nasıl koçluk yapacağımı öğretti.