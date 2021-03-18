Son dönemdeKanye West ile evliliğinin bitmesiyle gündeme gelen Kim Kardashian ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Rapçi Drake'in Kardashian'dan hoşlandığı öne sürüldü. Heat dergisinin iddiasına göre; 34 yaşındaki rapçi, Kim Kardashian ile yakınlaşmak için fırsat kolluyor. Hatta ona sürekli olarak mesajlar gönderiyor. Dergiye konuşan bir kaynak, "Drake, Kim'in Kanye'de ne bulduğunu hiçbir zaman anlayamadı" diye konuştu. Aynı kişi, Drake'in; Kim Kardashian için Kanye West'in doğru kişi olmadığı görüşünü saklamadığını söyledi.

'TEK SÖZÜ YETER'

Adını vermeyen kaynadığın iddiasına göre; Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanacağı kesinleştikten sonra Drake, hiç vakit kaybetmeden Kardashian'a yaklaşmak için çaba göstermeye başladı. Aynı kişi sözlerini "Drake, kendisine tek bir söz söylemesi durumunda Kim ile görüşmeye hazır. Bunun da kısa zamanda gerçekleşeceği konusunda kendine güveniyor" diye sürdürdü.

'KIM ROMANTİK BİR İLİŞKİYE HAZIR DEĞİL'

Ancak dört çocuk annesi Kim Kardashian'ın şu sıralar herhangi bir romantik ilişkiye hazır olmadığı belirtildi. ABD'li magazin yıldızına yakın kaynaklar da "Kim, boşanma süreci tamamlanmadan hızlıca bir ilişkiye başlama konusunda ihtiyatlı" ifadelerini kullandı.

YILLARDIR SÜREN KAVGA

Öte yandan Drake ile Kanye West arasında 2018 yılından bu yana bir çekişme var. Bu gerilimin sebebi de Drake'in bir şarkısının sözleri.

Drake'in 'In My Feelings' adlı şarkısında yer alan "Kiki do you love me?" (Kiki beni seviyor musun?" sözlerinin Kim Kardashian'ı ithafen yazdığı iddiaları bu kavganın temelini oluşturuyor.

KARŞILIKLI ATIŞMA

2018'de ortaya atılan bu iddiaların ardından Kanye West, Drake'e sosyal medyadan yanıt verdi. Fakat Drake sessiz kalınca gerilim daha da arttı. Bunun üzerine West, Drake'in ortalığı karıştırmak için böylesine sessiz kaldığını savundu. Sonra da Drake'in kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Drake, yakınlarda çıkan albümünde yer alan bir şarkısında "Kanye West'e gönderme yaparak "Fakat yakında günahlarımı itiraf etmeye başladığımda, o bize inanamayacak" sözlerine yer verdi.

Drake, Kim Kardashian'ın adını söylemese de hayranları, şarkı sözleri içinde geçen 'yeezy' (Kanye West'in moda markası) kelimesinden yine o bitmek bilmeyen gerilimden kaynaklı olduğunu düşündü.



