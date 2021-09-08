Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yayımlanan ilana göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere akaryakıtçı, ağır vasıta hizmetleri için şoför, sondaj işçisi, vinç operatörü, kompresör operatörü, hidrolog, laborant, teknisyen, topoğraf, bekçi ve aşçı gibi pek çok alanda işçi alımı yapılacak. İşçi alımı için 6 Eylül tarihinde kura çekimi yapıldı, kurada ismi çıkan adaylar sınava tabi tutulacak. İşte, DSİ kura sonuçları isim listesi ve DSİ bölge müdürlüğü kura sonuçları sorgulama ekranı…

DSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?

DSİ işçi alımı kura çekimler, 6 Eylül Pazartesi saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleşti. Alınacak iki bin beş işçi için bu sayının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar da yedek aday belirlendi.

DSİ kura sonuçları isim listesi yapılan çekimlerin ardından yavaş yavaş belli olmaya başladı.

DSİ işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi, işçilerin istihdam edilecekleri DSİ bölge müdürlüklerinin internet sayfaları üzerinden açıklandı. Aşağıdaki bağlantıda DSİ kura çekimlerinde adı çıkan tüm adaylara ulaşabilirsiniz.

DSİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DSİ İŞÇİ ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DSİ kura sonuçları isim listesinde yer alan adaylar, Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava tabi tutulacaklar.

Kura ve sınavların tamamlanmasının ardından işe alımı kabul edilen adayların deneme süresi dört(4) ay olacak.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.