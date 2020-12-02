DSÖ açıkladı: Haftada 4 milyon insan corona virüse yakalanıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyada kaydedilen corona virüs vaka sayısının geçen hafta yaklaşık 4 milyon arttığını açıkladı.
02 Aralık 2020, Çarşamba 12:00 Son Güncelleme:
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DSÖ’nün verilerine göre 23-29 Kasım tarihleri arasında dünya çapında toplam 3 milyon 935 bin 330 yeni corona virüs vakası tespit edildi ve 69 bin 916 ölüm gerçekleşti.
Önceki yedi günlük dönemde ise 4 milyon 60 bin 891 vaka ve 67 bin 221 ölüm bildirilmişti.
DSÖ, son zamanlarda görülen hafif düşüşe rağmen küresel enfeksiyon oranının yüksek kaldığını söylüyor.
Ancak ölüm oranı artmaya devam ediyor.
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