DSÖ açıkladı: Haftada 4 milyon insan corona virüse yakalanıyor

DSÖ’nün verilerine göre 23-29 Kasım tarihleri ​​arasında dünya çapında toplam 3 milyon 935 bin 330 yeni corona virüs vakası tespit edildi ve 69 bin 916 ölüm gerçekleşti.

Önceki yedi günlük dönemde ise 4 milyon 60 bin 891 vaka ve 67 bin 221 ölüm bildirilmişti.

DSÖ, son zamanlarda görülen hafif düşüşe rağmen küresel enfeksiyon oranının yüksek kaldığını söylüyor.

Ancak ölüm oranı artmaya devam ediyor.

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