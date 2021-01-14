Dünya DSÖ ekibi salgının kaynağını araştırmak için Wuhan'da

DSÖ ekibi salgının kaynağını araştırmak için Wuhan'da

Dünya

DSÖ ekibi salgının kaynağını araştırmak için Wuhan'da

Dünya Sağlık Örgütü'nden bilim insanları Wuhan'da corona virüsün nasıl çıktığını detaylı inceleyecek.

14 Ocak 2021, Perşembe 11:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çin’in devlet yayın kuruluşunun İngilizce yayın kanalı, DSÖ ekibinin Wuhan Havalimanı’na iniş görüntülerini paylaştı. Bir süredir Çin, ekibin girişine izin vermediği haberleri ile gündemdeydi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Geçtiğimiz yıl Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan corona virüs salgının ortaya çıktığı hala netlik kazanmadı.

Salgının çıktığı Wuhan kentinde bu yıl yılbaşında eski günlerdeki gibi partiler düzenlenmişti.


İlgili Haberler
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge Türkiye’yi tebrik ettiDSÖ, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdiDSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Aşılama zaman alacak


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
VİCDANsız vurgun!
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Suçu AB’ye atmadan önce...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İngiltere'de salgında en yüksek can kaybı yaşandı