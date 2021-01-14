DSÖ ekibi salgının kaynağını araştırmak için Wuhan'da
Dünya Sağlık Örgütü'nden bilim insanları Wuhan'da corona virüsün nasıl çıktığını detaylı inceleyecek.
14 Ocak 2021, Perşembe 11:05 Son Güncelleme:
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Çin’in devlet yayın kuruluşunun İngilizce yayın kanalı, DSÖ ekibinin Wuhan Havalimanı’na iniş görüntülerini paylaştı. Bir süredir Çin, ekibin girişine izin vermediği haberleri ile gündemdeydi.
Geçtiğimiz yıl Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan corona virüs salgının ortaya çıktığı hala netlik kazanmadı.
Salgının çıktığı Wuhan kentinde bu yıl yılbaşında eski günlerdeki gibi partiler düzenlenmişti.
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