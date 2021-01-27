Dünya DSÖ: Hamilelerin Moderna aşısı yaptırmaması gerekiyor

DSÖ: Hamilelerin Moderna aşısı yaptırmaması gerekiyor

Dünya

DSÖ: Hamilelerin Moderna aşısı yaptırmaması gerekiyor

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüs ile mücadele için geliştirilen Moderna aşının hamilelere uygulanmaması için uyarıda bulundu.

27 Ocak 2021, Çarşamba 13:50 Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Moderna şirketinin geliştirdiği corona virüs aşısının güvenlik verilerinin eksik olması nedeniyle hamilelerin bu aşıyı yaptırmaması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada corona virüse karşı ön cephede savaşan sağlık çalışanları gibi yüksek riske maruz kalan anne adaylarının ise aşıyı yaptırabileceğini aktarıldı.

DSÖ aynı uyarıyı Pfizer aşısı için de yapmıştı.

Hürriyet

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