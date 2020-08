DSÖ: Hastalığın etkisi on yıllarca sürebilir

Dünya genelindeki günlük corona virüs vaka sayısında Cuma günü rekor artış yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre son 24 saatte kayda geçen küresel yeni corona virüs vaka sayısı 292.527.

En büyük artış ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da görüldü. Bu dört ülkede artan toplam can kaybı 6.812. DSÖ'nün 24 Temmuz tarihli yeni vaka sayısı artışı ise 284.196'ydı. Aynı tarihte can kaybı 9.753 arttı. DSÖ verilerine göre Temmuz ayında günlük ölü sayısı ortalama 5.200 oldu. Haziran'da ise günlük ölü sayısı ortalama 4.600'dü.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre küresel günlük vaka sayısı 674.038 oldu. Covid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı yer 152.074 ölü sayısı ile ABD, can kaybının en yüksek olduğu ikinci ülke de 91.263 ölü sayısı ile Brezilya. DSÖ ayrıca, pandeminin son altı aylık durumunu inceledi ve Covid-19'un etkilerinin on yıllarca görülebileceği uyarısında bulundu. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 31 Temmuz itibariyle Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının toplamı 5.691 oldu. Toplam vaka sayısı da 230.873. Son bir günde kaydedilen yeni vaka sayısı da 982.

Vaka sayısındaki artışlarda en çok dikkat çeken iki Avrupa ülkesi de Fransa ve İspanya. İki ülkede de Covid-19 vaka sayıları, son haftaların en yüksek seviyesine çıktı.