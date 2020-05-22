DSÖ kendini bu sözlerle savundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ yönetim kurulu toplantısında Covid-19 pandemisine yönelik açıklamalarda bulundu. Thedros, "Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüsün ortaya çıkmasından bu yana hiç durmadan, gece-gündüz çalıştı,194 üye ülkeyi virüsün evrimi hakkında bilgilendirerek teknik danışmanlık sağladı. Global pandemiye gece-gündüz çalışarak, üye ülkelere teknik önerilerde bulunarak, her türlü kaynağı seferber ederek, koordine ederek ve daha da fazlasıyla cevap verdik" ifadelerini kullandı.

Thedros ayrıca, "Şu ana kadar DSÖ'nün Covid-19 programlarına 800 milyon dolar kaynak sağlandı ancak 900 milyon dolardan da fazla açık bırakılmış durumda" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, 320 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu salgına karşı aldığı önlemler ve salgını yönetiş biçimi ise dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. İsviçre’nin Cenevre kentinde salgın nedeniyle nedeniyle görüntülü konferans yoluyla düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yıllık toplantısında Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülke, DSÖ’nün Corona Virüs salgınını yönetimi, virüsün kaynağı ve insandan insana nasıl bulaştığı konusunda uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması kararını verdi.

Benzer riskleri azaltmak amaçlanıyor

Söz konusu soruşturmanın amacının, benzer salgın olaylarının riskini azaltmak olduğu ifade edildi. Buna ek olarak, hayvanlarda ve insanlarda corona virüs enfeksiyonunun nasıl önleneceği ve yeni zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) rezervuarların oluşumunun nasıl önleneceği hakkında rehberlik sağlamak olduğu ifade edildi.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturma kararının alınması nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Virginie Battu-Henriksson basına yaptığı açıklamada, “Bu dayanışma zamanıdır, parmakla işaret etme veya çok taraflı iş birliğini baltalama zamanı değil” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yayınladığı mektupta Çin’i ve DSÖ’yü suçladı. Trump, mektubunda DSÖ’den “Çin’in kuklası” diye bahsetti. Trump daha önce Çin’i virüsü ‘kasıtlı’ olarak yaymakla suçlamış, “Çin’le ilgili çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Yaptıklarından dolayı mutlu değiliz ve bu gelinen noktadan mutlu değiliz. Virüsün ortaya çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin bunu yapabilirdi ve tüm dünya bu salgından etkilenmezdi” ifadelerini kullanmıştı. Bu mektubun ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, DSÖ’ye destek verdiğini açıkladı. Merkel, “DSÖ, her şeyi bir araya getiren meşru küresel kurumdur” ifadelerini kullandı.





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