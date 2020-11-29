Corona virüs aşı çalışmalarında klinik denemelerinde dozajlarda hata yaptığını açıklayan AstraZenaca/Oxford aşısının güvenliği bilim dünyası tarafından sorgulanıyor. DSÖ, aşıya ilişkin daha fazla detay verilmesi çağrısında bulundu.

Aşı çalışmalarında en büyük ilerlemeyi kaydeden firmalardan AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdikleri aşının yüzde 70 etkili olduğunu, ancak yüzde 90'a kadar çıkabildiğini duyurmuştu.

AstraZeneca, ön sonuçların açıklanmasından sonra, bazı katılımcılar tarafından alınan aşı dozajında önemli bir hata olduğunu kabul ederek tartışmalara yol açmıştı.

Birçok Bilim insanı ve endüstri uzmanı, AstraZeneca'nın başlangıçta verileri ifşa etme biçimindeki eksiklikler, aşının uygulanma şekli gibi birçok hatanın sonuçların güvenilirliğine olan güvenlerini sarstığının altını çizmişti.

Özellikle ABD'li yetkililer, yüzde 90 etki olarak açıklanan sonuçlarının yaşlıların verilerini yansıtmadığını belirterek sonuçların net olmadığını vurgulamıştı.

Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklama geldi.

DSÖ'den Dr. Soumya Swaminathan, AstraZeneca’da elde edilen verilerin "kesin bir sonuca varmak için hala çok küçük olduğunu" söyledi.

Yüzde 90 korumanın elde edildiği gruptaki gönüllerinin hepsinin 55 yaşının altında ve 3 bin kişiden az olduğunu belirten Swaminathan, "Eğer aşının daha düşük dozla daha iyi bir etkiye sahip olduğu görülüyorsa, bu bulguyu on binlerce kişi üzerinde test edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.







