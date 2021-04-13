Associated Press ajansı, Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsün kaynağını tespit etmek için Çin’in Wuhan kentinde yaptığı araştırma sonrası yayınlayacağı rapora ulaşmış ve resmen yayınlanmadan önce raporu sızdırmıştı. Son dakika haberine göre ajans, şimdi de örgütün acilen uygulamaya koyulması gerektiğini belirten çağrısını dünyaya duyurdu.

Yaklaşık 3 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını dünyaya diz çöktürmeye devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nün flaş çağrısını, ABD merkezli haber ajansı AP duyurdu.

"ACİLEN KAPATILSIN"

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını tüm hızıyla sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, canlı hayvan pazarlarının koronavirüs gibi birçok bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade ederek bu tip pazarların kapatılması çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), canlı hayvan pazarlarının Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceğini ve bu tip yerlerin sağlık için risk yarattığını duyurdu.

DSÖ’den yapılan açıklamada, "Hayvanlar, özellikle de vahşi hayvanlar, çoğu yeni virüslerin ortaya çıkmasına neden olan tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'inden fazlasının kaynağıdır." ifadeleri kullanıldı.

Associated Press ajansının dünyaya duyurduğu habere göre açıklamada, "Özellikle vahşi memeliler, yeni hastalıkların ortaya çıkması için risk oluşturmaktadır” denildi. DSÖ, bu tip canlı hayvan pazarlarının acilen kapatılması çağrısında bulundu.

1 AY İNCELEME YAPMIŞLARDI

Dünya Sağlık Örgütü bilim insanları geçtiğimiz Ocak ayı ortalarında koronavirüsün kaynağını tespit etmek amacıyla Çin’e gitmiş, orada yaklaşık 1 ay boyunca incelemeler gerçekleştirmişti.

Özellikle virüsün ortaya çıktığı varsayılan Wuhan’da kapsamlı araştırmalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı ekip, araştırmaları sonrası açıklamalarda bulunmuş ancak son raporlarını paylaşmamışlardı.

SORULAR CEVAPSIZ KALMIŞTI

DSÖ'nün Wuhan'daki soruşturma kapsamında görevlendirdiği ekibin bulguları büyük ölçüde beklendiği gibiydi ve birçok soruyu cevapsız bıraktı.

Tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği raporun yayımlanması defalarca ertelendi ve Çin tarafının, pandeminin suçunu üstlenmemek için sonuçları çarpıtmaya çalışıp çalışmadığına dair soruları gündeme getirdi.

Bir Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi geçen haftanın sonlarında "önümüzdeki birkaç gün içinde" raporun yayımlanmaya hazır olacağını beklediklerini söyledi.

Raporun resmi olarak yayınlanmadan önce değiştirilip değiştirilemeyeceği belli değil. Diplomat, yayınlanmadan önce raporu gösterme yetkisi olmadığı için kimliğinin tespit edilmesini istemedi.

YARASALAR İLE İNSAN ARASINDA BİR KAYIP HALKA VAR’

Raporda dört senaryo bulunduğunu açıklayan haber ajansı Associated Press, rapordaki en önemli senaryonun koronavirüs ile yarasalardaki virüs arasında başka bir hayvanın aktarım yapmış olduğunu açıklarken virüsün bir laboratuvar sızıntısından meydana gelme olasılığının "son derece düşük bir ihtimal" olduğu belirtildi.

Koronavirüse çok benzer bir türün yarasalarda tespit edildiği belirtilen raporda, “Yarasalarda tespit edilen virüs ile Kovid-19 arasındaki evrimsel mesafenin birkaç on yılda gerçekleşebileceği, bu da yarasalar ile kovid-19 arasında kayıp bir halka olduğu, bunun da bir hayvan olma ihtimalinin çok muhtemel olduğu” bildirildi.

‘VİRÜSÜN GIDA YOLUYLA BULAŞMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK’

Raporda yarasalardan insanlara direkt olarak koronavirüsün bulaşma ihtimalinin de çok muhtemel olduğu belirtilirken virüsün "soğuk zincir" gıda ürünleri yoluyla bulaşıp yayılmasının mümkün olduğunu ancak düşük bir ihtimal olduğu bildirildi.

Pandemi küresel olarak yayılırken, Çin ülkeye gelen dondurulmuş yiyeceklerin ambalajında ​​virüs örnekleri buldu ve bazı durumlarda yerel salgınları izledi.

Rapor, ayrıca, "soğuk zincir" gıda ürünlerinin virüsün uzun mesafeler arasında yayılmasına neden olabileceğini, ancak salgını tetikleyebileceğinden şüphelendiğini aktardı.

AP’nin ulaştığı raporda, koronavirüs salgınının Aralık 2019'da Wuhan deniz ürünleri pazarında başlayıp başlamadığı konusunda kesin bir bilgi yer almadığı belirtildi.

Öte yandan Wuhan’da tespit edilen vakaların daha hafif vakalar olabileceği ve bunun koronavirüs ile önceki vakalar arasında bir bağlantı sağlayabileceği bildirildi.

Raporda, "Bu nedenle, salgının kökeninde Huanan pazarının rolü veya virüsün pazara nasıl girdiği hakkında şu anda kesin bir sonuca varılamıyor" ifadeleri yer alıyor.

AP, rapora dayanarak pangolinlerde koronavirüse oldukça benzer virüsler bulunduğunu belirtirken aynı zamanda vizonların ve kedilerin koronavirüse duyarlı olduğunu ve taşıyıcı olabileceklerinin altını çizdi.

Raporda ayrıca koronavirüsün insandan insana solunum yolu enfeksiyonu olarak başlama olasılığının çok düşük olduğunu ve çoğu uzmanın bu konuda hemfikir olduğu belirtildi.

Wuhan’daki araştırmayı yöneten DSÖ uzmanı Peter Ben Embarek ise yaptığı açıklamada, raporun son halini aldığını, tercümelerinin yapılmasıyla önümüzdeki birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.



















