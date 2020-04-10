Dünya DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Tüm dünyaya örnek olmalı

DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Tüm dünyaya örnek olmalı

Dünya

DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Tüm dünyaya örnek olmalı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Türkiye’nin (Kovid-19 konusunda) sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı" dedi.

10 Nisan 2020, Cuma 23:15 Son Güncelleme:
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Ghebreyesus "Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye’den daha tecrübeli değildir. Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor" ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, "Hiçbir ülke doğal felaketler konusunda Türkiye’den daha tecrübeli değildir. Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, komşu ve başka ülkelere Kovid-19 konusundaki katkılarından dolayı takdir ettiğini belirtti.

AA


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