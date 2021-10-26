DSÖ'den uluslararası seyahatlerle ilgili 'koronavirüs aşısı' çağrısı
DSÖ, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak 'koronavirüs aşısı kanıtı' istememeleri tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulunuldu.
26 Ekim 2021, Salı 17:47 Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu. DSÖ Acil Durum Komitesi, ayrıca tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulundu