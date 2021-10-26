Dünya DSÖ'den uluslararası seyahatlerle ilgili 'koronavirüs aşısı' çağrısı

DSÖ'den uluslararası seyahatlerle ilgili 'koronavirüs aşısı' çağrısı

Dünya

DSÖ'den uluslararası seyahatlerle ilgili 'koronavirüs aşısı' çağrısı

DSÖ, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak 'koronavirüs aşısı kanıtı' istememeleri tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulunuldu.

26 Ekim 2021, Salı 17:47 Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu. DSÖ Acil Durum Komitesi, ayrıca tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulundu


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