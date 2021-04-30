Dünya DSÖ'nün açıklaması endişelendirdi: Tespit edilenden daha fazla

DSÖ'nün açıklaması endişelendirdi: Tespit edilenden daha fazla

Dünya

DSÖ'nün açıklaması endişelendirdi: Tespit edilenden daha fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının tespit edilenden daha fazla olduğunu belirtti.

30 Nisan 2021, Cuma 21:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti yaptığı basın toplantısında, Afrika’daki 46 ülkeden 3’ünün Kovid-19 açısından "çok yüksek risk" taşıdığı, 20’sinin ise "yüksek risk" kategorisinde olduğunu açıkladı. Moeti, 22 Afrika ülkesinin "orta risk" kategorisinde, 4 ülkenin ise "düşük risk" kategorisinde olduğunu kaydetti. Birçok Afrika ülkesinde düşük test ve aşılama gözlemlendiğini aktaran Moeti, son bir aydır açıklanan vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Afrika’da Kovid-19 vakalarının sayısı 4 milyon 500 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 121 bini aştı.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Ayvalık’tan mesaj var: Kapanma tatil değil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rusya'dan flaş karar! Ülkeye giriş yasağı getirildi