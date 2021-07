Dua Lipa, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Zavallı gezegenimiz ağlıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz? Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Doğa anayı koruyun. Seninleyim Türkiye" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın ardından gözler, Dua Lipa’ya çevrildi….

DUA LİPA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Dua Lipa, İngiliz-Arnavut asıllı, 22 Ağustos 1995 doğumlu şarkıcı, şarkı yazarı ve modeldir.

22 Ağustos 1995 tarihinde Londra'da doğan Dua Lipa’nın ismindeki "Dua" bir Arnavutça kelimedir ve "Seni seviyorum", "ihtiyacım var" veya "istiyorum" gibi anlamlara gelir. Sylvia Young Theatre School'da okumuştur. Ailesi Kosova'dan etnik birer Arnavut'tur.

Dua Lipa, Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği yıl olan 2008’de ailesi ile birlikte Kosova'ya taşındı, 15 yaşındayken, tekrar Londra'ya döndü ve arkadaşları ile yaşamaya başladı. Bu dönüşteki amacı bir müzik kariyeri oluşturmaktı ve 16 yaşında tekrar model olarak çalışmaya başladı.

Babası eskiden bir Rock müzisyeni olan Dua Lipa, çocukluğunda babasının müziklerini dinleyerek büyüdü. 14 yaşına geldiğinde favorileri Nelly Furtado ve Christina Aguilera şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımladı.

Dua Lipa, 2015 yılında ilk albümü için Warner Bros. Records ile çalışmaya başladı. 2015 yılının Ağustos ayında ilk single'ı olan "New Love"ı yayımladı. Lucy Taylor tarafından yazılan 2. single'ı "Be the One,"ı ise Ekim 2015'te piyasaya sürdü.

Müzik tarzını "Dark Pop" olarak tanımlayan Dua Lipa, kendi isminin başlık olarak kullanıldığı debut stüdyo albümünü 2 Haziran 2017 tarihinde yayımladı.

Dua Lipa Mayıs 2021'de de sosyla medya hesabı üzerinden Filistinlilere destek paylaşımında bulunmuştu.

İŞTE DUA LİPA'NIN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

DUA LİPA KLİPLERİ

"New Love" 2015

"Be the One"

"Last Dance"

"Hotter than Hell"

"Blow Your Mind (Mwah)"

"Room for 2"

"Be the One" (2016 versiyonu)

"Scared to Be Lonely"

"Thinking 'Bout You"

"No Lie" (Sean Paul ve Dua Lipa)