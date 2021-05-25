Magazin Dua Lipa'dan New York Times'a tepki

Dua Lipa'dan New York Times'a tepki

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Dua Lipa'dan New York Times'a tepki

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştiren ve Filistin'e destek veren Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa'yı hedef gösteren New York Times (NYT) gazetesine Dua Lipa'dan tepki geldi. Lipa, "İnsan haklarını savunmak için ödediğiniz bedel bu" dedi.

25 Mayıs 2021, Salı 10:29 Son Güncelleme:
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Dua Lipa New York Times (NYT) gazetesinin kendisini hedef gösterdiği ilana sessiz kalmadı. Hadid kardeşlerin erkek kardeşi Anwar’la birlikte olan Dua Lipa, "Bugün New York Times’ın Dünya Değerler Ağı tarafından yayınlanan ilanında yanlış ve dehşet verici iddiaları tamamen reddediyorum" dedi.

'FİLİSTİN İNSAN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN ÖDEDİĞİNİZ BEDEL BU'

Lipa şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, İsrail hükümetine karşı Filistin insan haklarını savunmak için ödediğiniz bedel bu."

"Herkesin – Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanlar – seçtikleri devletin vatandaşlarıyla barış içinde ve eşit bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyorum."
"Dünya Değerleri Ağı, kim olduğuma ve neyi temsil ettiğime dair yalanlar ve bariz yanlış beyanlarla çirkin kampanyalarını ilerletmek için utanmadan adımı kullanıyor. Tüm ezilen insanlarla dayanışma içinde duruyorum ve her türlü ırkçılığı reddediyorum.”

The World Values Network (Dünya Değerler Ağı) sözcüsü ise Dua Lipa’nın gönderisine yanıt “Dua Lipa sosyal medyada sinir krizi geçiriyor. Yahudi halkının Dua Lipa gibiler tarafından şeytanlaştırılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


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