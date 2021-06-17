Cuma günü Müslümanlar için ayrı bir yere sahip ve bu özel günde milyonlarca kişi resimli, kısa, uzun ve anlamlı Cuma mesajları gönderiyor. Özellikle dualı Cuma mesajları, kalplerden geçen en güzel duyguları ifade etmenin en kolay yolu olarak sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor.

RESİMLİ, KISA, UZUN VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah’ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Allah’ım Cuma günü hürmetine, Benim dualarımı, Bana dua edenlerin duasını, Benden dua bekleyenlerin duasını Ve Ümmet-i Muhammed’in dualarını kabul eyle. Hayırlı Cumalar

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

Güzel insanların kalbi, toprağa rahmet indiren yağmura benzer. Yağdıkça güzelleştirir; güzelleştikçe huzur verir. Ettiğiniz her dua derdinize deva, gözünüze nur, ailenize sevdiklerinize huzur getirmesi duasıyla. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Amin" Hayırlı Cumalar

Umutsuzluk Yok Gün Gelir; Gül de Açar Bülbül de Öter… Hayırlı Cumalarınız Olsun.

Yarabbi; nefsimize esir olmaktan, doğru yoldan çıkmaktan, garipten ah almaktan, kul hakkıyla ölmekten, düşman şerrinden, evlat kahrından, affı olmayan günahtan, kabirdeki azaptan, cehennemde yanmaktan, senden başkasına muhtaç olmaktan sana sığınırız. Hayırlı Cumalar…

Kalbinizden geçen duaların kabul olacağı, aklınızda olanın önünüze çıkacağı bir Cuma olması dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Yaradan umudu en çaresiz olduğumuz zamanda yollar. Çünkü en bereketli yağmur bile kara bir buluttan yağar. Yüce Rabbimden niyaz ederim ki senin de en çaresiz anların bu mübarek günün hürmetine bertaraf olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun.

Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takvayı nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.'' Hayırlı Cumalar.

Yeri göğü yaratan Rabbim, mübarek Cuma gününde içinizi daraltan, kalbinizi sıkan ne derdiniz varsa, rahmet rüzgarları estirerek başınızdan gidersin. Hayırlı Cumalar

Allah sizleri, çocuklarınızı, anne babanızı ve tüm sevdiklerinizi rahmetiyle kuşatsın, her iki dünyada da bahtiyar etsin, Cumanız mübarek olsun.

Faydalı olan ve yol gösteren bilgileri beynimize. Bize sahip çıkan örnek dostlarımızı kalbimize yerleştirelim. HAYIRLI CUMALAR.

Dost bulmak bir ağacın büyümesi kadar uzun, bazen de bir kusun kanat çırpması kadar kısadır. Önemli olan yenilerini bulmak değil var olanı unutmamaktır. Hayırlı nurlu cumalar.

Lanetlik şeytandan Ulu Allah’a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınırsız derecede cömerttir.” Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...

Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım, Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allah’ım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25) Hayırlı Cumalar.

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek, endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun

Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

Bir Cuma daha araladı ömrümüzün kapısını. Bir Cuma daha yaklaştık kıyamete.. YA RABBi! Geçmiş için lüzumsuz üzülmekten, gelecek için manasız kaygılanmaktan bizi muhafaza eyle. Bu günümüzü dünlerin hüzünlerine ve yarının endişelerine galip getirme. Âmin.

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) Hayırlı cumalar.

Kalplerimizden yorgunluğu, ruhlarımızdan kırgınlığı kaldırıver ya Rabbi! Affına sığındık, günahtan azat eyleyiver! Sen ki suskun gönüllerde saklı kalanları bilensin.Ne arzu ediyorsak hayırlısıyla veriver bize! Çaresizliğimize çare olacak dualar düşürüver dilimize! Rızâna uygun yaşamayı nâsip eyleyiver! Hayırlı cumalar.

DUALI CUMA MESAJLARI 2021

Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur. (Ra’d Suresi, 28) Hayırlı Cumalar. Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, âmin. Hayırlı Cumalar.

Ey nefsim şeytana yem olmak mi yoksa cennette gül olmak mı niyetin bırak yakamı secde edeyim sen huzura er ben imanla öleyim. Hayırlı cumalar.

Tüm ömrün hayırlı, sağlıklı, imanlı, rahmetli ve bereketli olsun. Kabrin azabından, cehennemin narından, mahşerin sıcağından rabbim seni ve sevdiklerini korusun. Cumanız mübarek olsun

Öyle bir nehirde yüz ki tüm suları Cennete aksın. Öyle bir sokaktan geç ki tüm yollar ALLAH’A çıksın ve Öyle bir dua et ki Melekler senin Cennete gitmen için ALLAH’a yalvarsın. Tüm güzellikler seninle olsun. Hayırlı Cumalar.

Yaradan umudu en çaresiz olduğumuz zamanda yollar. Çünkü en bereketli yağmur bile kara bir buluttan yağar. Yüce Rabbimden niyaz ederim ki senin de en çaresiz anların bu mübarek günün hürmetine bertaraf olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

“Allah’ım, Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim.” Hz Muhammed (s.a.v.) Hayırlı Cumalar.

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70) Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar.

Allah’ım bizi bugün dağıtacağın her hayırdan, indireceğin her hidayet nurundan, yazacağın her rahmetten, vereceğin her nimetten, kaldıracağın her beladan ve önleyeceğin her fitneden çokça nasiplenen kullarından eyle. Dualarımız kabul, Cumamız Mübarek Olsun. Dualarda buluşmak ümidiyle…

Allah’ım! Senin kudretinle sabaha çıktık, senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz de ancak sanadır.” Gün boyunca, her işinde Allah’ın rızasını gözeten Resûl-i Ekrem (s.a.s), daima O’na dayanır, güvenir ve “Allah’ım! Bana hayırlısını ver ve benim için en hayırlısını seç.” Hayırlı Cumalar...

Allah'ım. Beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi, kalbimi günahlardan temizle. Kalbimi iki yüzlülükten, eylemlerimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü vefasızlıktan temizle. Şüphesiz Sen gözlerin hainliğini ve kalplerin sakladığını bilirsin.'' Hayırlı Cumalar...

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim. Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar….

Allah'ım, hoşnutken de öfkeli iken de içten ve samimi söz söylemeyi Senden diliyorum. Fakirlikte de zenginlikte de iktisatlı olmayı Senden diliyorum.'' Hayırlı Cumalar...

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek, endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun