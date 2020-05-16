DualSense 5 kontrol cihazının fiyatı belli oldu

PlayStation 5 oyun konsolunun kontrol cihazı DualSense’in fiyatı bir Twitter kullanıcısı tarafından açıklandı.





IronManPS5 adlı Twitter kullanıcısı, DualSense’in 60 dolara satılacağını iddia etti. Kullanıcını attığı tweet şu şekilde: “DualSense, 20 Kasım 2020’de ayrı bir şekilde satılacak ve 59,99 dolar, 59,99 Kanada Doları, 59,99 euro, 54,99 sterlinlik tavsiye edilen satış fiyatıyla Kuzey Amerika, Kanada, Avrupa ve Birleşik Krallık’ta bulunacak.”

DualSense’in 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren satılmaya başlanacağını iddia eden Twitter kullanıcısı, PlayStation 5 ile birlikte DualShock 4 kontrol cihazının satılıp satılmayacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.