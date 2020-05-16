Bilim & Teknoloji DualSense 5 kontrol cihazının fiyatı belli oldu

DualSense 5 kontrol cihazının fiyatı belli oldu

Bilim & Teknoloji

DualSense 5 kontrol cihazının fiyatı belli oldu

PlayStation 5 için hazırlanan kontrolcü DualSense için fiyatı sızdırıldı. PlayStation 5’in tasarımı, fiyatı veya kesin çıkış tarihiyle ilgili olarak henüz hiçbir şey yok. Onur Binay/posta.com.tr

16 Mayıs 2020, Cumartesi 13:55 Son Güncelleme:
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PlayStation 5 oyun konsolunun kontrol cihazı DualSense’in  fiyatı bir Twitter kullanıcısı tarafından açıklandı.


IronManPS5 adlı Twitter kullanıcısı, DualSense’in 60 dolara satılacağını iddia etti. Kullanıcını attığı tweet şu şekilde: “DualSense, 20 Kasım 2020’de ayrı bir şekilde satılacak ve 59,99 dolar, 59,99 Kanada Doları, 59,99 euro, 54,99 sterlinlik tavsiye edilen satış fiyatıyla Kuzey Amerika, Kanada, Avrupa ve Birleşik Krallık’ta bulunacak.”

DualSense’in 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren satılmaya başlanacağını iddia eden Twitter kullanıcısı, PlayStation 5 ile birlikte DualShock 4 kontrol cihazının satılıp satılmayacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. 

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