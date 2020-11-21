Bilim & Teknoloji DualSense kablosuz kontrol cihazı inceleme

DualSense kablosuz kontrol cihazı inceleme

Bilim & Teknoloji

DualSense kablosuz kontrol cihazı inceleme

PlayStation 5'in çok konuşulan kontrolcüsü DualSense’i detaylı bir şekilde inceledik. Bildiğiniz üzere DualSense, Sony'nin PlayStation 5 konsolu için resmi kontrolcüsü. DualShock 4'ten cesur bir şekilde ayrıldı ve oyunun içine dalmayı, oyunda bir şeyler hissetmeyi isteyenler için bazı büyük adımlar atıyor. Onur Binay/posta.com.tr

21 Kasım 2020, Cumartesi 13:09 Son Güncelleme:
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PlayStation 5, 8.299 TL’lik fiyat etiketine sahip. Kutudan bir adet DualSense çıkıyor, ikinci bir DualSense satın almak isteyen oyuncuların 1099 TL ödeme yapması gerekiyor.

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