DualSense kablosuz kontrol cihazı inceleme
PlayStation 5'in çok konuşulan kontrolcüsü DualSense’i detaylı bir şekilde inceledik. Bildiğiniz üzere DualSense, Sony'nin PlayStation 5 konsolu için resmi kontrolcüsü. DualShock 4'ten cesur bir şekilde ayrıldı ve oyunun içine dalmayı, oyunda bir şeyler hissetmeyi isteyenler için bazı büyük adımlar atıyor. Onur Binay/posta.com.tr
21 Kasım 2020, Cumartesi 13:09 Son Güncelleme:
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PlayStation 5, 8.299 TL’lik fiyat etiketine sahip. Kutudan bir adet DualSense çıkıyor, ikinci bir DualSense satın almak isteyen oyuncuların 1099 TL ödeme yapması gerekiyor.
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