Düden Şelalesi nerede? Nasıl gidilir? Giriş ücreti ne kadar?

Düden Şelalesi, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’da yer alıyor. Merkeze yakın nedeniyle; deniz, kum ve plaj için şehre gelen yüz binlerce turist Düden Şelalesi’ni ziyaret etmeden dönmüyor. Özellikle yaz aylarında büyük bir turist akınına uğrayan, Kepez Mesire Alanı içerisinde bulunan Düden Şelalesi, muhteşem görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor. Serinlemek, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği şelaledeki, mağara da ilgi görüyor. Mavi ve yeşilin birleştiği Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, fotoğraf çektiriyor, ırmağın kenarında oturup eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor.

Düden Şelalesi nerede? Düden Şelalesi'ne nasıl gidilir?

Düden Şelalesi Antalya şehir merkezine 12,3 km uzaklıkta. Özel araç ile ulaşım yaklaşık merkerzden yaklaşık 24 dakika sürüyor. Düden Şelalesi'ne toplu taşıma araçları ile gitmek için VC30, CV17, CV17A, VC30, VL62, VF66, VC69 nolu Antalya Belediye otobüslerine binebilirsiniz.

Düden Şelalesi giriş ücreti ne kadar?

Düden Şelalesi'nin büyüleyici manzarasına tanık olmak isteyenler için giriş ücreti gayet düşük bir miktarda. Düden Şelalesi giriş ücreti yetişkinler için 2020 fiyatı 5 TL. Öğrenciler için ise 3 TL. Hiçbir şelalede geçmediği gibi burada da müze kart geçmiyor. Engelli, şehit yakını, gaziler ile 65 yaş üstü için girişler ücretsiz.

Düden Şelalesi ziyaret saatleri

Düden Şelalesi, yaz aylarında sabah 08.00 ile akşam 19.30 arasında, kış aylarında ise genellikle akşam saat 18.00’dan sonra yeni ziyaretçi kabul etmiyor.