Yemek Düdüklüde kemikli et nasıl haşlanır? Düdüklü tencerede kemikli et tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Düdüklüde kemikli et nasıl haşlanır? Düdüklü tencerede kemikli et tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Düdüklüde kemikli et nasıl haşlanır? Düdüklü tencerede kemikli et tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Tam bir şifa deposu olan kemikli et haşlama tarifi, hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Peki, düdüklüde kemikli et nasıl haşlanır? Tadına doyamayacağınız düdüklü kemikli et haşlama tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

18 Ekim 2021, Pazartesi 14:33 Son Güncelleme:
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Kemikli et haşlamanın en kolay ve pratik yolu düdüklü tencerede yapmaktır. Peki, düdüklüde kemikli et nasıl haşlanır? Lokum gibi etiyle düdüklüde kemikli et haşlama tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...

DÜDÜKLÜDE KEMİKLİ ET HAŞLAMA TARİFİ

Düdüklüde kemikli et haşlama malzemeler

  • 1 kilo kemikli et
  • 4-5 patates
  • 3 havuç
  • 1 büyük soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • Maydanoz
  • Tuz
  • Pul biber, karabiber, kimyon

DÜDÜKLÜDE KEMİKLİ ET HAŞLAMA YAPILIŞI

Öncelikle kemikli etleri tencereye alıp ocağı açıyoruz, et kendi suyunu salıp çekmeye başlayınca ay şeklinde doğradığımız soğanları ilave edip biraz daha kavuruyoruz. Sırasıyla halka halka doğradığımız havuçları, iri iri doğradığımız patatesleri de ekleyip karıştırıyoruz. Tuzu, sarımsağı ve baharatları da ekledikten sonra, üzeri geçecek kadar sıcak su ve kıydığımız maydanozları da ilave edip düdüklünün kapağını kapatıyoruz. Düdük buhar çıkarmaya başlayınca ocağı kısıp bu şekilde 30-35 dakika pişirmeye bırakıyoruz.

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