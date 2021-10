Kemikli et haşlamanın en kolay ve pratik yolu düdüklü tencerede yapmaktır. Peki, düdüklüde kemikli et nasıl haşlanır? Lokum gibi etiyle düdüklüde kemikli et haşlama tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...

DÜDÜKLÜDE KEMİKLİ ET HAŞLAMA TARİFİ

Düdüklüde kemikli et haşlama malzemeler

1 kilo kemikli et

4-5 patates

3 havuç

1 büyük soğan

1-2 diş sarımsak

Maydanoz

Tuz

Pul biber, karabiber, kimyon

DÜDÜKLÜDE KEMİKLİ ET HAŞLAMA YAPILIŞI

Öncelikle kemikli etleri tencereye alıp ocağı açıyoruz, et kendi suyunu salıp çekmeye başlayınca ay şeklinde doğradığımız soğanları ilave edip biraz daha kavuruyoruz. Sırasıyla halka halka doğradığımız havuçları, iri iri doğradığımız patatesleri de ekleyip karıştırıyoruz. Tuzu, sarımsağı ve baharatları da ekledikten sonra, üzeri geçecek kadar sıcak su ve kıydığımız maydanozları da ilave edip düdüklünün kapağını kapatıyoruz. Düdük buhar çıkarmaya başlayınca ocağı kısıp bu şekilde 30-35 dakika pişirmeye bırakıyoruz.