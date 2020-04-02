Dudullu Postası 1. bölümü ile Kanal D ekranlarında
Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü ve Bülent Şakrak’ın rol aldığı polisiye-absürd komedi dizisi ‘Dudullu Postası’ ilk bölümüyle ekrana gelecek. Serkan Yılmaz’ın karikatür serisinden ilham alınarak hazırlanan dizi, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini memleketin yegane gazetecisi sanan Asım’ın, Dudullu’da yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Dudullu Postası 1. bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle tanışacak.
02 Nisan 2020, Perşembe 18:49 Son Güncelleme:
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Dudullu Postası 1. bölüm özeti: Tayfur, gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki "Kayıp Babalar"ı bulmaya çalışıyor!
Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi sanan, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın, Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor.
Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan ve Cem’le çalışmaya başlayan Tayfur, bir yandan aşık olduğu Melis’e, Melis’in abisi Eyüp’ü atlatarak ulaşmaya çalışırken diğer yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki ‘Kayıp Babalar’ı bulmaya çalışacaktır.