Dudullu Postası 1. bölümü ile Kanal D ekranlarında

Dudullu Postası 1. bölüm özeti: Tayfur, gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki "Kayıp Babalar"ı bulmaya çalışıyor!

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi sanan, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın, Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor.

Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan ve Cem’le çalışmaya başlayan Tayfur, bir yandan aşık olduğu Melis’e, Melis’in abisi Eyüp’ü atlatarak ulaşmaya çalışırken diğer yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki ‘Kayıp Babalar’ı bulmaya çalışacaktır.





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