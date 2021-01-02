Düğmesiz kardan adam yapımı

Malzemeler:

Renkli kartonlar, renkli

küçük düğmeler ve makas /Yaş: 3+

Nasıl oynanır?

Çocuğunuzla birlikte beyaz bir kartona kardan adam şekli olacak biçimde 3 tane üst üste küçükten büyüğe yuvarlaklar çizip, kenarlarından kesiniz. Kestiğiniz kardan adama gözlerini ve burnunu çiziniz. Kardan adamınız için her biri farklı renk kartondan olacak şekilde 5 şapka çizip, kesiniz. Bu şapkaların üstüne farklı rakamlar yazınız.

Her şapka için şapkayla aynı renkte ve şapkanın üstünde yazan rakam sayısı kadar düğmeye ihtiyacınız var. Kullandığınız renkli kartonlardan da minik daireler kesip de düğme yerine kullanabilirsiniz. Şimdi kardan adama farklı şapkalarını takıp çocuğunuzdan da o şapkanın renginde ve üstünde yazan sayı kadar düğmeleri kardan adama takmasını isteyiniz.





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