Düğün fotoğrafçılarına evliliğin yürüyüp yürümeyeceğini anlıyor

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, düğün fotoğrafçıları, sosyal medya platformu Reddit’te kendilerine yöneltilen, “Fotoğrafladığınız çiftlerin geleceğini öngörebiliyor musunuz?” sorusunu yanıtladı. Buna göre fotoğrafçılar, fotoğrafını çektikleri çiftlerin evliliğinin gidişatını sezebiliyor. Çünkü çiftlerin poz verirken sergilediği tavırlar, evliliğin nasıl gideceğini gösteriyor. Soruyu yanıtlayan düğün fotoğrafçıları, yaptıkları çıkarımlarla hayrete düşürdü.

"EŞİNİ SÜREKLİ ELEŞTİRİYORDU"

Bir fotoğrafçı, "Fotoğraf çektiğim esnada çiftlerden biri diğerini sürekli eleştiriyordu. Ama çekimden hemen sonra fotoğrafları sosyal medyada paylaştı ve altına ‘Ruh eşimle evlenmek üzereyim’ yazdı." açıklamasını yaptı.

"1 YIL SONRA BOŞANDILAR"

Bir diğer yorum da fotoğraflarda mutsuz görünen damat yüzünden parasını geri isteyen gelinle ilgiliydi. Fotoğrafçı, "O çift yaklaşık bir yıl sonra boşandı. Bunu biliyorum. Çünkü damadın yeni nişanlısıyla fotoğraflarını da ben çektim. Bu kez çok daha mutlu görünüyordu." dedi.

DÜĞÜN PASTASINI NASIL KESTİKLERİ ÖNEMLİ

Bunun yanı sıra eşlerin düğün pastasını nasıl kestiği de önemli bir işaret olabilir. Fotoğrafçılar, bu ritüelin çiftin duygularını ve birbirine saygısını yansıttığını belirtti. Buna göre pasta kesen çiftlerden bazıları, partnerinin sevmeyeceği şakaları yapmazken, bazılarıysa şaka yapmak için pastayı etrafa saçıyor.

Başka bir fotoğrafçıysa, çiftlerin stresle baş etme yöntemlerinin evliliklerine dair ipucu verdiğini öne sürerek, "Çiftlerin düğün günündeki davranışlarını izleyerek çıkarım yapabilirsiniz. Düğün stresine rağmen bana ve birbirlerine karşı saygılı olmaları, evlilikte yaşanabilecek sorunlarla da baş edebileceklerini gösterir." dedi.

Fotoğrafçılar ayrıca, eşlerin heyecanının ve tuhaf pozlar vererek gülüşmelerinin, evliliklerine dair olumlu işaretler olduğunu vurguladı.

Buna göre, çiftlerin fotoğraf çekimiyle ilgili görüşmeye birlikte gelmesi de evliliklerinin uzun süreceğinin göstergesi.



