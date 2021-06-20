Aşk & İlişkiler Düğün fotoğrafçılarına evliliğin yürüyüp yürümeyeceğini anlıyor

Düğün fotoğrafçılarına evliliğin yürüyüp yürümeyeceğini anlıyor

Aşk & İlişkiler

Düğün fotoğrafçılarına evliliğin yürüyüp yürümeyeceğini anlıyor

Düğün fotoğrafçıları, bir çiftin hayatlarındaki en mutlu anı ölümsüzleştirmek için çalışırlar. Düğün fotoğrafçılarına göre, stres altındayken çiftlerin birbirlerine yaklaşımları ve hatta düğün pastasını nasıl kestikleri bile ilişkilerinin geleceği hakkında ipuçları veriyor.

20 Haziran 2021, Pazar 16:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, düğün fotoğrafçıları, sosyal medya platformu Reddit’te kendilerine yöneltilen, “Fotoğrafladığınız çiftlerin geleceğini öngörebiliyor musunuz?” sorusunu yanıtladı. Buna göre fotoğrafçılar, fotoğrafını çektikleri çiftlerin evliliğinin gidişatını sezebiliyor. Çünkü çiftlerin poz verirken sergilediği tavırlar, evliliğin nasıl gideceğini gösteriyor. Soruyu yanıtlayan düğün fotoğrafçıları, yaptıkları çıkarımlarla hayrete düşürdü.

"EŞİNİ SÜREKLİ ELEŞTİRİYORDU"

Bir fotoğrafçı, "Fotoğraf çektiğim esnada çiftlerden biri diğerini sürekli eleştiriyordu. Ama çekimden hemen sonra fotoğrafları sosyal medyada paylaştı ve altına ‘Ruh eşimle evlenmek üzereyim’ yazdı." açıklamasını yaptı.

"1 YIL SONRA BOŞANDILAR"

Bir diğer yorum da fotoğraflarda mutsuz görünen damat yüzünden parasını geri isteyen gelinle ilgiliydi. Fotoğrafçı, "O çift yaklaşık bir yıl sonra boşandı. Bunu biliyorum. Çünkü damadın yeni nişanlısıyla fotoğraflarını da ben çektim. Bu kez çok daha mutlu görünüyordu." dedi.

DÜĞÜN PASTASINI NASIL KESTİKLERİ ÖNEMLİ

Bunun yanı sıra eşlerin düğün pastasını nasıl kestiği de önemli bir işaret olabilir. Fotoğrafçılar, bu ritüelin çiftin duygularını ve birbirine saygısını yansıttığını belirtti. Buna göre pasta kesen çiftlerden bazıları, partnerinin sevmeyeceği şakaları yapmazken, bazılarıysa şaka yapmak için pastayı etrafa saçıyor.

Başka bir fotoğrafçıysa, çiftlerin stresle baş etme yöntemlerinin evliliklerine dair ipucu verdiğini öne sürerek, "Çiftlerin düğün günündeki davranışlarını izleyerek çıkarım yapabilirsiniz. Düğün stresine rağmen bana ve birbirlerine karşı saygılı olmaları, evlilikte yaşanabilecek sorunlarla da baş edebileceklerini gösterir." dedi.

Fotoğrafçılar ayrıca, eşlerin heyecanının ve tuhaf pozlar vererek gülüşmelerinin, evliliklerine dair olumlu işaretler olduğunu vurguladı.

Buna göre, çiftlerin fotoğraf çekimiyle ilgili görüşmeye birlikte gelmesi de evliliklerinin uzun süreceğinin göstergesi.

İlgili Haberler
Aşk dolu mutlu bir yaşamın 20 sırrıBir erkeği 20 dakikada tanımak için 10 soru


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Gizli narsistler nasıl anlaşılır?
Mehmet Coşkundeniz
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Doğru sorular ve doğru cevaplar
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Öner Döşer
Yanlış hesap Bağdat'tan döner
Öner Döşer
Hande Kazanova
14 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Ecesu Serbes
28 Ocak Aslan Dolunayı hangi burcu nasıl etkileyecek?
Ecesu Serbes
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Papatya Akdağ
Uyumlanamadığımda eksik mi oluyorum?
Papatya Akdağ
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dedektifler açıkladı: Partnerinizin sizi aldattığını gösteren 20 ipucu