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Düğün konvoyunda havaya ateş açıp terör estirenler yakalandı

İstanbul'da düğün konvoyunda meşaleler yakıp havaya ateş açan ve trafikte terör estiren şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

19 Eylül 2019, Perşembe 17:06 Son Güncelleme:
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Düğün konvoyunda havaya ateş açıp terör estirenler yakalandı

D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde geçtiğimiz pazar günü bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldı. Gelin arabasında ise polis sireni çalındı. Florya'da ise konvoy yolu kesti.

Magandalar o görüntüleri çekip sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntüler üzerine sivil trafik ekipleri harekete geçti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği 6 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, Küçükçekmece Araştırma Büroya sevk edildikleri öğrenildi.


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