Türkiye Düğün magandaları yine dehşet saçtı! Sokak ortasında...

Düğün magandaları yine dehşet saçtı! Sokak ortasında...

Türkiye

Düğün magandaları yine dehşet saçtı! Sokak ortasında...

İstanbul'da düğünün gelin alma merasimi esnasında düğüne katılan bir maganda, belinden çıkardığı silahla sokak ortasında havaya ateş açtı. Yaşanan dehşet anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Düğünün gelin alma merasimi için sokağa araç konvoyu geldi.



Gelinin otomobile bindiği sırada bir maganda belinden çıkardığı silahla sokak ortasında çevresindeki kalabalığa ve binaların penceresinden bakanlara aldırmadan havaya defalarca ateş etti. Başka bir magandanın silahı da havaya ateş edeceği sırada tutukluk yaptı.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Serdar ALTINTEPE/DHA

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