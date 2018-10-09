Düğün magandası suç aletini poşetleyip çalılıklara saklamış

İnegöl'ün Dönmez Mahallesi’nde geçtiğimiz gece düğünde bazı kişilerin gelişigüzel ateşlediği tabancalardan birinden çıkan kurşun, masada oturan Necmi Çelik'in (55) başına isabet etmiş; ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çelik, kurtarılamamıştı.

Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, cep telefonu görüntülerinden, ateş edenleri tek tek tespit ederek Dönmez Mahalle Muhtarı M.A., Akbaşlar Mahalle Muhtarı E.A. ile Ö.B. ve R.T. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 zanlı dün adliyeye sevk edildi. Ek gözaltılar nedeniyle zanlıların hakim karşısına çıkmaları tehir edilirken bugün adliyeye bir kez daha sevk edilen zanlılardan R.T. tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.T. tarafından olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ile tabancaya ait 21 adet mermi, jandarma ekiplerince düğün alanının 150 metre ilerisinde, poşet içinde çalıların arasına gizlenmiş şekilde bulundu. Ayrıca düğün alanında yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Düğünde ateş ettikleri belirlenen 16 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Öte yandan gözaltına alınan şahısların büyük bir kısmının alkollü olduğu da belirtildi.

AA