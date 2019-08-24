Düğünde "Çok oynadınız" kavgası...

Hatay’ın İskenderun ilçesinde taraflar arasında "Çok oynadınız" kavgası çıkınca gelin ve damat düğünden erken ayrıldı

24 Ağustos 2019, Cumartesi 01:06
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Düğünde 'Çok oynadınız' kavgası...

Kent merkezinde bir düğün salonunda, birbirlerini çok oynamakla suçlayan gelin ile damadın yakınları arasında tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polisin sevk edildiği düğünü güvenlik güçleri yatıştırdı.

GELİN VE DAMAT ERKEN AYRILDI

Bu sırada gerginliğin devam etmesi üzerine gelin ve damat salondan erken ayrıldı.

Yaralananın olmadığı kavganın ardından polis bir süre tedbir amaçlı salonun çevresinde bekledi.


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