Türkiye Düğünde gelin ve damat tarafı birbirine girdi

Düğünde gelin ve damat tarafı birbirine girdi

Türkiye

Düğünde gelin ve damat tarafı birbirine girdi

Adana’da, sokak düğünündeki müzik nedeniyle iki taraf arasında çıkan kavgada, gelinin ağabeyi Şahin M.’nin (23) pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş etmesi sonucu 2’si kadın 6 kişi yaralandı.

18 Eylül 2021, Cumartesi 01:28 Son Güncelleme:
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Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak düğününde orkestra tarafından çalınan müzik nedeniyle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gelinin ağabeyi Şahin M., pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine iki el ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 2’si kadın 6 kişi, yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, ihbar gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Şahin M. ise birkaç kilometre uzaklıkta suç aleti pompalı av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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