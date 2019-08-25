Düğünde maganda kurşunu can aldı

Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Taşağıl Mahallesi’nde meydana geldi. A.A.’nın, iddiaya göre, düğün sırasında tutukluluk yapan ve sorunu gidermeye çalıştığı tabancası, ateş aldı.

Silahtan çıkan mermilerden biri, Osman Akman’ın başına diğeri ise Orhan Öztürk’ün koluna isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Osman Akman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Orhan Öztürk’ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, A.A.’yı suç aleti tabanca ile gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise çok sayıda boş kovan bulundu. Kovanlar, incelenmek üzere götürüldü.

PANKARTI HİÇE SAYDILAR

Öte yandan düğünün yapıldığı yerdeki evin duvarında ’Düğün alanları matem yeri olmasın! Düğünümüzde silah atmak yasaktır’ yazılı pankart olduğu görüldü.

DHA