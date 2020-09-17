Düğünde tedbirlere uyulmadı, 7 kişi hayatını kaybetti
ABD'de corona virüs tedbirleri uyulmadan yapılan 60 kişilik düğün sonrası 175 kişi corona virüse yakalanırken 7 kişi de hayatını kaybetti.
17 Eylül 2020, Perşembe 16:05 Son Güncelleme:
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ABD'nin Maine eyaletinde gerçekleşen olay, sosyal mesafe ve tedbirler olmadan virüsün ne kadar kolay ve hızlı yayılabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
CNN'in haberine göre, ABD'nin Maine'de eyaletinde 7 Ağustos'ta düzenlenen düğüne, eyaletin 'kapalı mekanda maksimum 50 kişi' yasağı da ihlal edilerek toplamda 65 davetli katıldı.
Corona virüs tedbirlerine uyulmayan düğünden bu yana bir huzurevi ve bir hapishaneye yayılan salgının Maine'deki düğünle bağlantılı olduğu açıklandı.
Hapishane ve huzurevinde de görüldü
Düğün alanında 160 km uzaklıktaki hapishane ve huzurevinde ortaya çıkan vakalarla birlikte toplamda 175 kişi kişi corona virüse yakalanırken, düğün alanında bulunmayan ancak bulunan kişilerle temas eden 7 kişi de hayatını kaybetti.
Olayla ilgili konuşan yetkililer, düğün alanlarında corona virüs tedbirlerine uyulmadığını ve maskelerin dahi takılmadığını ifade etti.