Düğünde tüfekle ateş eden kişi emniyet müdürüne yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açan kişi, düğüne katılan emniyet müdürü tarafından gözaltına alındı
Ethem Kelekci Mahallesi’nde meydana gelen olayda O.Ş. isimli şahıs bir düğünde aracının bagajından çıkarttığı pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı.
ZİYARETE GELMİŞTİ
Şahıs, düğüne katılan ve düğün sahibine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan ilçe emniyet müdürü tarafından gözaltına alındı.
O. Ş isimli şahıs, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
İHA