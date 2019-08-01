Düğünde tüfekle ateş eden kişi emniyet müdürüne yakalandı

Düğünde tüfekle ateş eden kişi emniyet müdürüne yakalandı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açan kişi, düğüne katılan emniyet müdürü tarafından gözaltına alındı