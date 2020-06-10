'Düğünlerde takı takılacak mı?' sorusu yanıt buldu

Coronavirüs sebebiyle yakın temasın olduğu yerlerden biri olan düğün salonları kapatılmıştı. . Düğünlerini iptal eden ya da erteleyen pek çok çiftin için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibarıyla düğün salonlarının açılacağını duyurdu.

Takı merasimi için kutu ya da zarf

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez henüz konu ile ilgili olarak bir genelgenin yayımlanmadığını belirterek, “Daha önce açılmış mekanlarla ilgili olarak belirlenen kuralları kendimize baz alıyoruz. Düğünden önce salonların dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık. Gerekli firmalarla anlaşmalarımızı yaptık. İçeri girenlerin ateşi ölçülecek ve dezenfektan kullanacak. Fiziki mesafe ayarlanacak. En çok sorulan soru ise takı merasimi. Son zamanlarda düğünlerdeki algı değişti. Düğünlerde takı merasimini kesmeyeceğiz ama yakaya değil, kutu ya da zarfa koyulacak” dedi.

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