Türkiye Düğünlerini balkonda yaptılar: ‘Evet’ dediler kalp yağdı

Düğünlerini balkonda yaptılar: ‘Evet’ dediler kalp yağdı

Türkiye

Düğünlerini balkonda yaptılar: ‘Evet’ dediler kalp yağdı

3.5 yıldır birlikte olan Eda Günay ile Kemal Şahin “Virüs aşkımıza engel olamaz” diyerek düğünlerini balkonlarında yapmaya karar verdi. Nikah töreni Zoom ve Instagram’dan canlı yayınlandı. Tam 800 kişi bu mutluluğa ortak oldu. Davetliler, “Uzaktaydık ama bir aradayız bu zor günlerde hepimize ilham verdiniz” diyerek çifte binlerce kalp yağdırdı. / Rükzan Sağır'ın haberi.

06 Nisan 2020, Pazartesi 12:56 Son Güncelleme:
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3.5 yıldır birlikte olan Eda Günay (33) ile Kemal Şahin (33) geçen yıl İstanbul’da nişanlandı. Nisanda kır düğünü ile evlenmeyi planlıyorlardı. Mart başında corona virüs tehlikesi baş gösterince düğünlerini ertelemek zorunda kaldılar. 

Karantinada iş

Özel sektörde çalışan Kemal Şahin ve 'İyi yaşam platformu Uplifers.com’un kurucusu Eda Günay kendilerini evde gönüllü karantinaya almışlardı. İşlerini görüntülü konferans hizmeti veren Zoom uygulamasından yürütüyorlardı.

Balkonda 3 kişi

Çift “Madem tüm işlerimizi Zoom’dan halledebiliyoruz. Nikahımızı da böyle yaparız” dediler. 4 Nisan sabahı Eda gelinliğini, Kemal de damatlığını giydi. İstinye’deki evlerinin balkonunda, nikah memurunun önünde birbirlerine “Evet” dediler.

800 kişi katıldı

100 arkadaşları Zoom uygulamasıyla yanlarındaydı. 700 kişi de nikahı Instagram’da canlı yayınla izledi. Eda Günay Şahin, “Düğünümüzü 250 kişilik planlamıştık. Nikahımıza 800 kişi katıldı. Lise öğretmenlerim bile izledi. Binlerce mesaj geldi” dedi.

Çift, nikahtan sonra “Herkes çok mutlu oldu. Bu kötü günlerde içlerini ısıttığımızı ve ilham olduğumuzu söylediler” dedi. Nisan sonunda gidecekleri Meksika Tulum’daki balayı planlarını da iptal ettiler.


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