“Dumlupınar nerede?” ve “Büyük Taarruz’un başladığı Dumlupınar hangi ile bağlı?” soruları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Türk ordularına ilk emri Dumlupınar’da vermiş ve kahraman Türk askeri zafere yürümeye burada başlamıştı. Yaklaşık 4 gün süren zorlu mücadelenin sonunda ise düşman askerleri ağır bir yenilgiye uğratıldı…





DUMLUPINAR NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI?

Dumlupınar, Türkiye'nin batısında, Ege bölgesinde bulunan Kütahya iline bağlı bir ilçedir.

Yaklaşık 3.000 nüfusa sahip Dumlupınar ilçesi, güneydoğusunda Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa kuzeyinde Kütahya'nın Altıntaş ve batısında da Uşak'ın Banaz ilçeleriyle komşudur. Dumlupınar'ın il merkezine olan uzaklığı ise yaklaşık olarak 80 km'dir.

BÜYÜK TAARRUZ’DA NELER YAŞANDI?

Sakarya Meydan Muharebesi’nde 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından ilerleyişi engellenen düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı.

Başkomutan Mustafa Kemal, 26 Ağustos sabahı Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak) ile savaşı yönetmek üzere Afyonkarahisar sınırlarında kalan Kocatepe'de konuşlandı. Topçu ateşleriyle şafak vakti başlayan harekatın devamında Türk askeri, sabahın ilk ışıklarıyla hücuma geçip Tınaztepe'yi ele geçirdi ve Belentepe ile Kalecik Sivrisi'nden düşmanı uzaklaştırdı.

Taarruzun ilk gününde 1. Ordu birlikleri, Büyük Kaleciktepe ile Çiğiltepe arasında 15 km.’lik alanda, düşmanın birinci hat mevzilerini ele geçirdi. 5. Süvari Kolordusu, düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulundu, 2. Ordu ise cephede tespit görevini aksatmadan sürdürdü.

Türk ordusu, 27 Ağustos sabahı yine bütün cephelerde yeniden taarruza geçti ve aynı gün Afyonkarahisar, 8. Tümen tarafından düşman işgalinden kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta başarıyla devam ettirilen taarruz, düşmanın 5. tümeninin etkisiz hale getirilmesiyle sonuçlandı. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen harekete geçilip taarruzun kısa sürede sonuçlandırılmasında fikir birliğine vardı ve planın 30 Ağustos'ta aksamadan uygulanması için gerekli tedbirler alındı.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos sabahında şimdi belde olan Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat yönettiği Dumlupınar'daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik, Yunan birliklerini Keçiler, Allıören ve Kızıltaş deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp yok etti. Kızıltaş deresi bölgesinde açık kalan alandan bazı Yunan birlikleri, General Diyenis, General Trikopis ve birçok Yunan komutanı kaçtı. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.