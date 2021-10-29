Türkiye Dünür kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Dünür kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Dünür kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'de dünürler arasından çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de hayatını kaybetti.

29 Ekim 2021, Cuma 16:51 Son Güncelleme:
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Çukurçayır Mahallesi'nde R.A. (62), henüz belirlenemeyen nedenle dünürleri ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, yanındaki tüfekle karşı taraftakilere ateş açtı. Olayda R.A'nın dünürü A.Ç. (64), eşi S.Ç. (62) ve kızı E.Ç (41) yaralandı. R.A. tüfeği bırakarak olay yerinden kaçtı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, A.Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

S.Ç. ve E.Ç. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, R.A'yı olay yeri yakınında bir evin bahçesinde kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan R.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.


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