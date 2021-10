Dünya astrolojisine göre Türkiye’nin geleceği

Sevgili Posta okuyucuları hepinize mutlu bir Pazar ve güzel bir hafta diliyorum.

Son yıllarda hem dünya genelinde yaşananlar sebebiyle hem de ülkemize dair gelecek kaygısının ve belirsizliğin arttığı bir süreçten geçerken uzun dönemli bir yorum yapıp, umutları yeşertmek istedim.

Her şeyden önce önümüzdeki süreçte karşılaşacağımız çağın dinamikleri hakkında çok az şey biliyoruz. Bir tarafta dünyada değişen ve gelişen teknoloji, bir tarafta da ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik koşulları duruyor. İşte bütün bunları bir de astrolojik perspektiften inceleyelim istiyorum.

ÜLKELERİN DE DOĞUM HARİTALARI VAR.

Bir ülke hakkında yorum yaparken, ülkelerin kurulma an haritalarından yola çıkarak astrolojik yorum yapılmaktadır. Aynı bireylerin doğum haritaları gibi ülkelerin de kurulma(doğum) anının bilgilerine göre astrolojik haritaları oluşuyor. Ve aslında insan ömrünün yetmeyeceği bir süreci ve döngüyü gösterdiğinden çok daha net, öngörüsel veriler sunuyor bu haritalar. Tarih tekerrürden ibarettir döngüsünün en güzel örneklerini bize, ülke haritaları gösteriyor aslında.

ÜLKENİN KAPANIŞ FAZINDAYIZ! 30 YILLIK BİR DÖNGÜ ARTIK TAMAMLANIYOR

İlerletilmiş haritalar dediğimiz öngörüsel haritada metotlarından bir tanesine göre Türkiye, şu anda balzamik ay fazı dediğimiz kapanış fazında. Balzamik faz, Ay evrelerinin sonuncusudur. Tecrübeyi ve tamamlanmayı gösterir. Aynı zamanda bitiş enerjisi taşıdığından, bir dönemin son evresinde olunduğunun göstergesidir.

30 yılda bir yaşanan bu döngü 2022 Şubat ayında Türkiye’nin 8.evinde tamamlanacak.

Dünya astrolojisinde 8.ev ülkenin dış borçlarını, ödemelerini, bankacılık sistemlerini, vergilerini ve mali konularını anlatır. 8.ev dediğimiz alan bir takım krizleri ve dönüşümleri ifade eder. Ülkenin geri ödemelerindeki faiz ve sıkıntıları gösteren bu alan ayrıca, yüksek mevkideki kişilerin, yöneticilerin sağlık sorunlarını, hükümet partisinin kendi içerisinde yönetimsel sıkıntılarını anlatır. Perde arkası kalmış, tüm gizli hikâyelerin ortaya döküleceği dönemdir.

‘’Her son yeni bir başlangıçtır.’’

Türkiye Şubat 2022 itibarıyla bir dönemi tamamlayarak yeni ay fazında geçecek. Yeniay fazı yeni başlangıçlarla alakalıdır. Ancak etkisini hemen göstermez. Ülkenin tamamen değişim sürecini tamamlaması için hilal fazı beklenmelidir. Bu dönemde yeniay sonrası +3 yıl daha geçmesi anlamına geliyor.

‘’Evrenin matematiği döngüsel çalışır.’’

Türkiye bu süreci ve benzer etkileri daha öncede yaşadı. Döngüsel süreçlere baktığımızda, 1933+3 yıl, 1963+3 yıl ve 1992+3 yıl dönemlerinde yaşandığını söyleyebiliriz. Birebir aynı şeylerin yaşanacağı anlamına gelmez ancak çağın dinamiklerini de göz önüne alıp sentezlersek bazı benzer konu ve olayların yaşanacağının yorumunu yapabiliriz.

Yeniay fazı, taze başlayan heyecanlı ve çocuksu bir enerji taşır. Bu dönemle birlikte birçok alanda ülkenin yepyeni taze girişimlere başlayacağını söyleyebiliriz.

YAKIN GELECEKTE TÜRKİYE

1933-1963-1992 yıllarında yaşanan süreçleri düşündüğümüzde, 2022 Şubat sonrası yaşanacak olan 3 yıllık süreçle ilgili,

*Türkiye’nin yeni paktlarla anlaşmalar yapacağını

*Finansal anlamda, dış borç ve vergilendirme sistemleri ile ilgili yeni stratejiler belirleyeceğini

*Kadın ve kadın hakları ile ilgili güçlü reformlar gerçekleştireceğini ve kadınların siyasette çok daha fazla rol alacağını

*Kültür, sanat ve eğitim alanlarında yepyeni girişimlerde bulunacağını

*Siyasi yönetim olarak, koalisyon hükümeti süreci yaşayabileceğini öngörebiliriz.

19 Kasım 2021 itibarıyla başlayacak olan Akrep Boğa eksenindeki tutulmalar,

Türkiye haritasının 5-11 aksında gerçekleşeceğinden meclis içerisinde yoğun değişimlerin başlayacağını söyleyebiliriz. Yönetimsel ve anayasal değişiklikler ile ilgili konular ön plana çıkıyor.

19 Kasım 2021 itibarıyla ülke değişim rüzgârlarının içerisine giriyor.

Ancak, değişim hemen gelmeyecek. 19 Kasım tutulmasıyla tetiklenecek olan süreç, Şubat 2022‘de yaşanacak yeniay fazı ile birlikte, önümüzdeki süreci uzun bir koridor olarak düşünebiliriz. İlk 3 yıl çok kritik dönemler. Belirsizlikler, bitişler, tamamlanmalar ve değişimler dönemi diye tanımlanabilir. 2022 ekonomik ve siyasi çalkantılarla değişimin başlangıç yılı olacak. 2023 Ekim itibarıyla bir dönemin tamamen bitişi, 2024-2025 yılları ise düzen oturtma ve yükseliş dönemine açılan kapı diyebiliriz.

Özetle, Türkiye haritasında Şubat 2022 yeniay fazı ile birlikte yeni bir yapılanma, tasarruf, üretim ve yönetim modeline geçilecek. Kaynaklarını ve ödeme planlarını, bankacılık sistemlerini, finansal stratejisini ve yönetim modelini, siyasi isimlerini değiştirecek ve yeniden yapılandıracak.

BU DÖNEMİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Bireysel anlamda, halkın etkileneceği bu dönemde, her gün, her hafta, her ay kaos ve endişe hissiyatı yaşamak yerine, soğukkanlı olmalı ve süreci uzun vadeli düşünmeli.

Kolay bir kış bizi beklemiyor. Ekonomik anlamda bireyler finansallarını iyi planlamalı.

Türkiye ise yeniden yapılanma yıllarını iyi değerlendirmeli. Türkiye haritasının Güney Ay Düğümü (GAD) Balık, Kuzey Ay Düğümü (KAD) Başak burcunda.

Balık burcunun gölge yanı olan, kurban psikolojisinden, mağdur rolünden uzaklaşmalı.

Üretmeli, çoğaltmalı ve çalışmalı. Geleneksel bakış açılarından, dogma inançlardan uzaklaşmalı, mantığını öne almalı. Kendi topraklarının üretimine ve bereketine konsantre olmalı. Tarım, toprak gelecek yılların ana konusu olacak. Şu an bu konuların önemi başladı bile. Her şeyin yetiştiği ülkemizde topraklarımızın avantajını ve zenginliğini, doğal olanın sağlığa pozitif etkisini halkımız sonuna kadar yaşamalı.

Bunun içinde yapılacak en önemli adımın, üretime yoğunlaşmak ve ciddi bir tarım reformu oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Ülkenin astrolojik haritasına göre koşullarını iyileştirmesinin ilk ve en önemli yöntemi uzun vadeli, tarımı ve üretimi destekleyen, emekçi bir politika yaratılmasının şart olduğunu sembolize ediyor.

Dışarıdan bir kurtarıcı beklemektense herkes kendi kurtarıcısı olmalı. Farkındalığını yükseltmeli, toprağına sahip çıkmalı ve resmi adaletli bir şekilde yorumlamalı.

Gelecek günler güneşli ve pozitif. Yeni bir dönem geliyor, ancak bu geçiş ve değişim döneminde enerjinizi yüksek tutun J