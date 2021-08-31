Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Kimliği belli oldu

20 yıl sonra Afganistan'dan çekilen ABD, tarihi anları bu fotoğraf ile duyurdu Ülkeden çekilen son askerin kimliği bu paylaşım ile belli olurken Taliban'dan 'ABD'nin hizmeti diğer işgalcilere ders oldu' açıklaması geldi.

11 Eylül saldırıları sonrası El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i yakalamak için Afganistan'a giren ABD, 20 yıl sonra bu ülkeden çekildi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Son ABD askeri birliklerini taşıyan uçakların da Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılmasının ardından, Taliban'ın havalimanına geldiği görüldü.

GÖRÜNTÜDEKİ ASKERİN KİMLİĞİ

ABD Savunma Bakanlığı resmi hesabı üzerinden Kabil'den çekilen son askerin fotoğrafını tweet attı. Söz konusu paylaşımda gece görüşü ile çekilen görüntüdeki askerin Tümgeneral Chris Donahue olduğu bilgisi yer aldı.

Dün, 23:59’da askerlerine bir mesaj gönderen Donahue ise 'Bize verilen görevi güzel yaptık, hepinizle gurur duyuyorum' dedi.

Bunun üzerine tahliyelerin yapıldığı havalimanındaki piste gelen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid 'Afganistan'ı tebrik ederim... bu zafer hepimizin' dedi.

Mücahid, 'ABD'nin hizmeti diğer işgalcilere ders oldu' dedi.

TALİBAN HAVAYA ATEŞ AÇARAK KUTLADI

ABD'nin ülkeden çekilmesi ile 20 yıllık dönem resmen son buldu. Başkent Kabil'in kontrolünü elinde bulunduran Taliban ise ABD askerlerinin gidişini havaya ateş açarak kutladı.

ABD'YE 20 YILDA 2 TRİLYON DOLARAL MAL OLDU

ABD'nin Afganistan'da kaldığı bu 20 yıllık dönemde yaklaşık 2 trilyon dolar harcadığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 48 bin Afgan sivilin ölümüne neden olan bu savaş, 2 bin 500'e yakın ABD askerinin de hayatına mal oldu. Afganistan'da görev alan NATO birliklerinin kaybı ise 144 oldu.



