Dünya çapında rekor vaka artışını açıklayan DSÖ, önümüzdeki aylar için korkutan açıklamalar yaparken virüsü ortadan kaldırması umulan Covid-19 aşısıyla ilgili haberler de bir kez daha umutları azalttı.

Dünya genelinde Corona virüs vakaları hızla artarken DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Ekim ve Kasım aylarında Avrupa’da günlük corona virüs (Covid-19) ölümlerinde artış görmeyi beklediğini açıklayarak dünyayı bir kez daha uyardı.

İnsanlık corona virüs salgınından kurtulmak için Covid-19'u yenecek bir aşı geliştirilmesini dört gözle beklerken devam eden aşı çalışmalarıyla ilgili iki korkutan haber daha geldi.

Dünyanın en büyük aşı üretici şirketi konumunda olan Serum Institute of India'nın CEO'su Adar Poonawalla, Financial Times'a önemli açıklamalarda bulundu. Poonawalla, corona virüs aşısının dünya üzerindeki tüm insanlara ulaşmasının 2024 yılına kadar sürebileceğini iddia etti!

Adar Poonawalla, ilaç şirketlerinin üretim kapasitelerini artırmadığını, bunun da corona virüs aşısı üretildiğinde tüm dünyadaki insanların hepsine aşı ulaştırılmasını 3-4 yıl kadar geciktireceğini söyledi. Poonawalla, Covid-19 aşısının kızamık gibi hastalıklarda olduğu gibi iki doz olarak uygulanması durumunda dünyanın 15 milyar doz aşıya ihtiyacı olduğunu, ancak şu an için hiçbir şirketin buna hazırlıklı olmadığını söyledi.

Poonawalla'nın aşı tarihiyle ilgili korkutan öngörüsü DSÖ'nün önde gelen bilim insanlarından Soumya Swaminathan'ınkilerle örtüşüyor. Soumya Swaminathan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açılamada corona virüs salgınını kontrol altına almanın 3-4 yıl süreceğini, aşının çözüm olduğunu ancak aşıyla birlikte mutlaka maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak salgının hızını kesmek gerektiğini söylemişti.

Bunun yanında ABD yönetimi aşı konusunda herkesten farklı bir açıklama yaparak Covid-19 aşısının 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinden önce hazır olacağını ve kritik pozisyonlardaki kişilerin aşılanmasına başlanacağını açıklamıştı.

Corona virüs aşısıyla ilgili bir korkutan açıklama da İngiltere'den geldi.

Londra'da bulunan Imperial College profesörlerinden ve hükümetin Acil Durumla Danışma Kurulu üyesi de olan Peter Openshaw, koronavirüs aşısının bulunsa bile yaygın olarak uygulanmaya başlamasının 2021 Eylül ayını bulabileceğini söyledi. Peter Openshaw'a göre Covid-19 aşısının bulunmasıyla halkın kullanımına sunulması arasında 9 aylık bir gecikme olacağını iddia ediyor.



