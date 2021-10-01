Kimileri kahve olmadan güne başlayamaz, kimileri ise akşam kahvesi içmeden günü tamamlayamaz. Günün hangi saatinde ve kiminle içilirse içilsin kahve milyonlarca kişi için büyük anlam ifade ediyor. İşte Dünya Kahve Günü mesajları ve kahve üzerine söylenmiş en güzel sözler…

DÜNYA KAHVE GÜNÜ MESAJLARI

Gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül sohbet ister kahve bahane.

Kahve dostun muhabbetine, sevgilinin gözlerine ve arkadaşın sohbetine içilir.

Kendinle kahve iç, en iyi hatır kendine olandır...

Herkes bir şeye inanmalı. Ben de bir kahve daha alacağıma inanıyorum.

“Dünyanın en güzel üç kokusundan biri, kesinlikle taze pişmiş kahve kokusudur.” (Buket Uzuner)

Kahveyi gece kadar siyah cehennem kadar sıcak ve kadın kadar tatlı içeceksin.

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Dostlarla içilen kahve neşedir. Kahkahalar köpüklerin üzerinde yüzer.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.

Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.

Oysa kahve içmişliğimiz de vardı; "bu ne hatır gönül bilmezlik" diyemedim.

Gönlü hoş olanda kalır kahvenin hatırı kırk yıl. Gönlü hoş olmayan ne kahve tanır ne de hatır.

Kahve deyip geçmemek lazım, bazen bir kahvede kaybolursunuz, bazen umut bulursunuz.

Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım.

Çayı severim ama kahvenin yeri bir başkadır.

Hiçbir kahve, “gidilmişlik” kadar acı değildir…

“Sen zarif bir fincan ol ki, içine hoş kokulu kahve koysunlar.” (Sinan Yağmur)

Kahvenin yüzü kara ama yüz ağartır.

“Hissiz kalmaktansa kahveyle acı çekmeyi tercih ederim.” (Napolyon Bonapart)