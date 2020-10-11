Dünya Kız Çocukları Günü için Vakıfbank voleybol takımından şarkı

VakıfBank'ın şampiyon sporcuları, bu şarkıyla kızlara cesaret ve öz güven mesajı gönderdi.

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan kulüp, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir şarkı hazırladı. "Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocukları"na ithaf edilen şarkıda VakıfBank sporcuları, şu sözleri söyledi:

'Ses etme' derler, Sen pes etme. Yer gök, ter dök, gözyaşı dökme. İstersen yükselebilirsin, Kimsenin çıkmadığı yere! 'Yapamazsın' derler, Takma! Sana bakıyor bütün dünya! Sokakta, evde, işte, okulda... Denktir gücün 10 kaplana! Bu takım için önemlisin! Gözümde çok değerlisin!

Elleri göreyim, Oooooo... Hadi seni göreyim, Hadi hadi kızlar! Daha daha güçlü!



