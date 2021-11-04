ABD devi Ford'dan flaş bir Covid-19 aşısı hamlesi geldi.

Şirket, çalışanlarının 8 Aralık'a kadar Covid-19'a karşı aşılanmasının zorunlu olacağını söylerken, aşı olmayan çalışanların ücretsiz izne ayrılacaklarını söyledi.

AŞISIZLAR ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILACAK

CNBC’nin haberinde, şirket çalışanlarının yüzde 84’ünden fazlasının halihazırda aşılandığı aktarılırken aşılanmayanların 30 güne kadar ücretsiz izne ayrılacağı bildirildi.

'EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK VE GÜVENLİK'

Ford Motor Company’nin, yaklaşık 32 bin çalışanını bilgilendirdiği aktarılan haber ile ilgili açıklamada bulunan şirket sözcüsü Monique Brentley, "İş gücümüzün sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor" dedi.

Dünyanın önemli şirketleri corona virüse karşı aşılamayı zorunlu tuttuğunu açıklamış, başta Google, Facebook ve Microsoft olmak üzere birçok şirket ofislerinin açılma tarihini ertelemişti.