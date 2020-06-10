Dünya Sağlık Örgütü maske önerisini değiştirdi

Corona virüsten korunmada çok büyük bir öneme sahip olan maske ile ilgili yeni açıklama geldi. DSÖ'den yapılan açıklamada, corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kamusal alanlarda maske kullanılması uyarısı yapıldı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda DSÖ, sağlıklı kişilerin maske takmasının gerekli olduğuna ilişkin yeterli derecede kanıt bulunmadığını belirtmişti.

Kumaş maske de kullanılabilir ama...

Dünya Sağlık Örgütünden Dr. Maria Van Kerkhove, hastalığın bulaşma riskinin bulunduğu bölgelerde doğru kullanılması durumunda kumaş maske takılabileceğini söyledi. Maske ile potansiyel damlacıkların bulaşmasının engellendiğine ilişkin kanıtlar elde edildiğini ifade eden Kerkhove, sosyal mesafenin de korunması gerektiğini hatırlattı. Kerkhove "Hükümetlere, halkı maske takmaya teşvik etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Yazın sıcak ve nemli havalarda maske takmak, sıcağa bağlı terleme ve nefes almakta zorlanma gibi bazı sorunlara yol açabilir. Bu nedenle eğer kağıt maske kullanıyorsanız yanınızda yedek maske bulundurun ve kullandığınız maske nemlendiğinde yenisiyle değiştirin. Çünkü nemli maske nefes almayı daha da zorlaştırabilir ve virüsün bulaşma riskini artırabilir.

Yazın sıcak havalarda kağıdın nemlenme riski nedeniyle kâğıt maske yerine kumaş maske kullanımı daha kolay olabilir... En az 4 adet kumaş maske temin edip bunlardan 2 tanesini yanınızda bulundurup gün içerisinde ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz.

Akşam bu maskeleri sıcak su ve sabunla yıkayarak kurumaya bırakıp ertesi gün diğer maskeleri kullanmanız da bir çözüm olabilir.

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