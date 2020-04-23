Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'deki vakaları değerlendirdi
Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'deki corona virüs vakalarını değerlendirdi. Açıklamada Türkiye'deki durum konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başlandığı ifade edildi.
23 Nisan 2020, Perşembe 14:04 Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında yapıldı.
WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, Türkiye'deki corona virüs salgını hakkında "Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz" dedi.
Smallwood, "Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.