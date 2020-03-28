Muhtemelen en az bir WhatsApp grup sohbetinde bulunuyorsunuz, birinin COVID-19 için önceden kanıtlanmış bir tedavi için size yönlendirilmiş bir mesaj göndereceği yerdesiniz demektir. Dünya bu salgınla daha fazla ilgilendikçe, orada çok fazla yanlış bilgi var ve bununla mücadele, doğru bilgi vermek kadar önemli. Dünya Sağlık Örgütü, WHO MyHealth adlı geliştirdikleri yeni uygulama ile bunu önüne geçmeyi hedefliyor.

Uygulama açık kaynaklı bir program olarak eski Microsoft ve Google çalışanlarından oluşan bir grup tarafından geliştirildi.

Corona virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri "Kendini Koru" ve "Seyahat Tavsiyeleri" olarak ikiye ayıran Dünya Sağlık Örgütü MyHealth uygulaması, yanlış bilgileri ortadan kaldırıp, insanları virüs hakkında bilinçlendirmek istiyor.

Doğru bilgilerin tek uygulama veya web sitesi gibi kolayca aranabilir, kullanılabilir bir yerde olması daha yararlı olacaktır.

Uygulama içerisinde kişinin bulunduğu konuma göre uyarı bildirimlerinin gönderileceğine de belirtiliyor.

Uygulama, COVID-19'dan etkilenen kullanıcıların konum geçmişlerini Android ile paylaşmalarına izin vererek kişi izlemesine yardımcı olma özelliğine de sahip. Buradaki fikir, ziyaret ettikleri tüm yerleri takip etmek ve etkileyebilecekleri insanları görmelerini kolaylaştırmak. Ancak bu çok fazla gizlilik ve güvenlik sorununa işaret ediyor. Bu nedenle muhtemelen yönetim organları tarafından onaylanmayabilir.

Uygulama 30 Mart Pazartesi günü yayınlanacak.