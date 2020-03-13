TEVİTÖL’ün Robotik Takımı İnanç Mekatronik Kulübü, FRC robotik takımı ile 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında Chicago’da düzenlenen Midwest Regional Robotik Yarışması’nın en prestijli ödülü olan Chairmans Award’u kazandı.

Final Amerika'da

TEVİTÖL öğrencilerinden Hasan Arda Sezer kaptanlığındaki takım, kazandığı bu ödülle farklı turnuvaların şampiyonlarının katılacağı ve Amerika’nın Houston kentinde 15-18 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.