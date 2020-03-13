Eğitim & Kariyer Dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Eğitim & Kariyer

Dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Türkiye’nin dört bir yanından gelen akademik potansiyeli yüksek olan çok yönlü öğrencilere eğitim veren TEVİTÖL (Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi), önemli bir başarıya imza attı.

13 Mart 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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TEVİTÖL’ün Robotik Takımı İnanç Mekatronik Kulübü, FRC robotik takımı ile 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında Chicago’da düzenlenen Midwest Regional Robotik Yarışması’nın en prestijli ödülü olan Chairmans Award’u kazandı.

Final Amerika'da

TEVİTÖL öğrencilerinden Hasan Arda Sezer kaptanlığındaki takım, kazandığı bu ödülle farklı turnuvaların şampiyonlarının katılacağı ve Amerika’nın Houston kentinde 15-18 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

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