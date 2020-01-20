Dünyaca ünlü buz sirki “Moscow Ice Circus” İstanbul’da

Evgeny Moskalev liderliğindeki “Moscow Ice Circus" Buz Sirki, İstanbul’a geldi. Moscow Ice Circus 2 Şubat'a kadar Metropol İstanbul’da ziyaretçileri bekliyor.

“Moscow Ice Circus" Buz Sirki spor dünyasının profesyonellerinden, genç ve yetenekli sanatçılara uzanan ekibiyle, bünyesindeki ünlü modern koreograflar ve özel kostüm tasarımlarıyla dünyanın en sevilen gösterilerinden biri olmayı başardı.

Artistik patinaj ve bale figürleriyle birlikte düzenlenecek bu buz şovu Metropol İstanbul’da 2 Şubat'a kadar her gün 15:00 ve 18:00 saatlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek. Gösterilerin yanı sıra, alana kurulacak özel sentetik buz pistinde sirk ekibiyle beraber çocuklar için 20'şer dakikalık seanslarla buz pateni workshopları da düzenlenecek.