TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz sezonlarda yayımlanan ve fırtınalar estiren dizi Diriliş Ertuğrul'un etkisi hala sürüyor. Dizi Türkiye'de ATV ekranlarında Kuruluş Osman olarak devam etse de yurt dışında Diriliş Ertuğrul yeni yeni yayımlanmaya başladı.

Pakistan'da da yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul, izlenme rekorları kırmaya ise devam ediyor. Dizinin yurt dışında yayımlanmasıyla Engin Altan Düzyatan'ın ünü de yine sınırları aştı. Dünyaca ünlü Pakistanlı sinema oyuncusu Mehwish Hayat, Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ı En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü alan Leonardo DiCaprio ile karşılaştırdı.

Dünyaca ünlü sinema oyuncusu Mehwish Hayat, Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da devlet televizyonunda Urduca yayımlanması kararını desteklediğini açıkladı.

"Büyük ahlaki derslere sahip"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Mehwish, Diriliş Ertuğrul dizisinin tarihsel önemine dikkat çekerek, "Büyük ahlaki derslere sahip" olduğunu söylediği diziye de övgüler yağdırdı.

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'a olan beğenisini de gizlemeyen Mehwish, Düzyatan'ı "çok yakışıklı" bulduğunu söyledi.

Mehwish, Engin Altan Düzyatan için "Biraz Leonardo Di Caprio gibi, değil mi?" sorusunu sordu.