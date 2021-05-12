Magazin Dünyaca ünlü oyuncu Norman Lloyd hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu Norman Lloyd hayatını kaybetti

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Dünyaca ünlü oyuncu Norman Lloyd hayatını kaybetti

Hollywood'un efsane oyuncusu ve film yapımcısı Norman Lloyd, 106 yaşında hayata gözlerini yumdu. Lloyd, Ölü Ozanlar Derneği filmiyle hayatımıza dokunmuştu.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 10:43 Son Güncelleme:
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Hollywood'un efsane oyuncusu ve film yapımcısı Norman Lloyd, 106 yaşında yaşamını yitirdi. Ölü Ozanlar Derneği, St. Elsewhere, Trainwreck gibi filmlerle adından söz ettiren Lloyd'un ölüm haberini ailesi duyurdu.

Orson Welles ve Stanley Kubrick gibi isimlerle çalışan Lloyd, Charlie Chaplin de dahil olmak üzere birçok efsaneyle birlikte rol aldı.

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