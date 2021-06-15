Dünyaca ünlü sunucu kansere yakalandığını duyurdu

CNN International'ın ekran yüzü, ünlü programcı ve gazeteci Christiane Amanpour, yumurtalık kanserine yakalandığını sosyal medya sayfası aracılığıyla duyurdu.

Amanpour, kanserin erken teşhis edildiğini ve başarılı bir operasyon geçirdiğini belirtti. Televizyon programında, "Büyük ve başarılı bir ameliyat geçirdim" diyen Amanpour, "Şu anda mümkün olan en erken evrede sağlığıma kavuşmak için birkaç aydır kemoterapi görüyorum" açıklamasında bulundu.